La puntata di Chi l’ha visto è finita un’ora prima a causa dello speciale elezioni: i telespettatori del programma di Federica Sciarelli non l’hanno presa bene.

Ieri, 5 giugno, la consueta puntata del mercoledì sera del programma televisivo “Chi l’ha visto?” – condotto come sempre da Federica Sciarelli – ha subito un’improvvisa variazione di palinsesto, terminando un’ora prima del consueto: la decisione è stata presa per fare spazio allo speciale elezioni, nel tentativo di capitalizzare l’alta audience che solitamente segue il programma investigativo. Tuttavia, la decisione della Rai ha causato la reazione opposta dei telespettatori che hanno deciso di vendicarsi in maniere più o meno creative! Andiamo a scoprire quali.

Chi l’ha visto chiude un’ora prima per lo speciale elezioni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La scelta della Rai di chiudere Chi l’ha visto un’ora prima per mandare in onda lo speciale elezioni non è stata accolta positivamente dai telespettatori più fedeli, i chilhavisters.L’interruzione anticipata del programma ha scatenato una vera e propria ondata di indignazione sui social. In pochi minuti, X si è riempito di tweet di protesta da parte di chi ha espresso il proprio malcontento in modo molto chiaro: cambiando immediatamente canale.La ‘vendetta‘ dei telespettatori non si è fatta attendere. Molti hanno dichiarato di aver spento la TV o di aver cambiato canale per seguire il concerto di Vasco Rossi trasmesso su Rai Uno. Ma nel frattempo sui social è stata mossa anche un altro tipo di polemica. In molti si chiedono se, con tutti i canali di cui dispone la Rai, fosse davvero così necessario ridurre di un’ora un programma di servizio pubblico come Chi l’ha visto per mandare in onda lo speciale elezioni.

E qualcuno, in verità, è ancora più cattivo, tanto da arrivare a scrivere: “Ma sti c#%#o de speciali elezioni perché non li mandano su Rai1 quando ci sono i programmi con Pino Insegno che tanto non li guarda nessuno?”Photo credits: Kikapress