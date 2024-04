Chi l’ha visto: il messaggio della finta Dua Lipa che chiede i soldi al programam per dare informazioni sulla persona scomparsa.

Nella puntata di “Chi l’ha visto” del 10 aprile, condotta come sempre da Federica Sciarelli, è emerso un caso che ha destato un certo sconcerto nel pubblico del programma di Rai Tre, ovvero la scomparsa di Gianfranco Bonzi, 59 anni, custode di un palazzo nel cuore di Milano: la vicenda, inizialmente avvolta nel mistero, ha preso una piega inaspettata quando le indagini hanno rivelato un inquietante inganno social, nel quale è stata coinvolta una figura a molti familiare: la cantante Dua Lipa, ovviamente utilizzata in maniera fraudolenta per un profilo falso. Quello che è emerso ha lasciato attoniti anche gli stessi investigatori, che sono riusciti ad avere uno scambio di messaggi del tutto inquietante con questa donna.

Chi l’ha visto, la finta Dua Lipa chiede soldi alla redazione: lo scambio di messaggi è surreale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A “Chi l’ha visto” del 10 aprile, si è parlato del caso di Gianfranco Bonzi, 59 anni, scomparso da Milano lo scorso 23 marzo. La sua sparizione ha assunto contorni inquietanti quando è emerso che Bonzi è probabilmente caduto vittima di un raggiro social.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla redazione del programma, sembra che Bonzi abbia conosciuto una donna su Facebook che utilizzava come immagine del profilo la foto della famosa cantante Dua Lipa. L’inviata di “Chi l’ha visto” è riuscita a contattare questo profilo falso, sperando di ottenere informazioni utili per ritrovare l’uomo scomparso.

Quello che è seguito è stato uno scambio di messaggi surreale. Il profilo fake ha infatti chiesto denaro in cambio delle informazioni richieste dalla redazione. “Mandami 50 euro“, si legge in uno dei messaggi inviati dalla falsa Dua Lipa, che ha persino fornito un codice fiscale per una ricarica Poste Pay.

La reazione della redazione e della conduttrice Federica Sciarelli è stata di estrema incredulità. Non solo è stato scoperto un raggiro crudele che ha portato alla scomparsa di un uomo, ma il fatto che questa persona abbia avuto il coraggio di chiedere denaro alla redazione ha suscitato una certa indignazione.

“Siamo risaliti al codice fiscale ed abbiamo capito qual è la città dove si trova questa persona ed è in Sicilia“, ha detto Federica Sciarelli dopo aver spiegato la situazione. Un risultato importante, che potrebbe portare a ulteriori sviluppi nelle indagini sulla scomparsa di Gianfranco Bonzi.

Truffa romantica, utente di Chi l’ha visto si prende gioco del truffatore: ecco cosa gli scrive

Una telespettatrice di “Chi l’ha visto”, dopo il caso della finta Dua Lipa, ha postato su X una conversazione avuta con un profilo fake, probabilmente destinato ad una truffa romantica. Tuttavia, l’utente in questione ha risposto ironicamente alle domande.

Ad un “Ciao, come va oggi?” ha risposto un semplice “Bene, tu?”. Ma poi la conversazione ha assunto altri toni. Ve la riportiamo di seguito. La lettera A rappresenta il profilo fake, la lettera B le risposte dell’utente:

A: È un piacere per me incontrarti qui, sono Frank Lucas, vengo dagli Stati Uniti d’America, e tu?

B: Italia. E cosa fai negli usa?

A: Per favore, posso sapere il tuo nome?

B: Marika. Secondo nome Adalgisa

A: Sono felice di conoscerti, caro.

B: Sono molto povera potresti aiutarmi mandandomi dei soldi?

A: Really?

B: Sì ho perso il lavoro e non ho una casa.

A: Avrei potuto farlo ma ho un problema, non so davvero se posso. Quanto hai bisogno ?

B: Perché non puoi aiutarmi? Almeno 2.000 euro

A: sì, ho i soldi per aiutare, ma in questo momento non ho accesso al mio conto a causa del contratto su cui sto lavorando e so che non sarà doloroso quando non posso aiutare le persone che hanno bisogno di aiuto

B: Emoji con le lacrime.

A: a cosa ti servono i soldi se posso chiedertelo

B: Affittare una casa e mangiare. E ho due figli

A: scusa se ti chiedo che non lavori o cosa?

B: Non lavoro e ho 2 figli

A: mi dispiace ed è un peccato anche per me non poterti aiutare in questo momento per qualche motivo per cui lavoro

B: Mi dispiace tanto ho così bisogno di soldi

A: tutto quello che voglio in questo momento è gratis qui dove lavoro. Mi piacerebbe aiutarti se posso fidarmi di me

B: Certo che puoi fidarti!

Photo Credits: Kikapress