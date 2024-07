Chiara Ferragni che bacia un altro uomo: quanto varrebbe una fotografia del genere? A rivelarlo è Fabrizio Corona.

La notizia sembra essere nell’aria da tempo, ovvero da quando la separazione tra lei e Fedez si è definita in tutta la sua drammaticità e con dettagli che mai ci saremmo aspettati, ma l’attesa di una foto di Chiara Ferragni che bacia un altro uomo è qualcosa che il mondo del gossip sta attendendo con ansia. E così anche i fan di quelli che una volta erano stati i Ferragnez. Non a caso, Fabrizio Corona ne ha parlato a riguardo ai microfoni del podcast di Fabio Rovazzi, 2046. Il celebre ‘re dei paparazzi’ ha provato solo a fare una stima di quanto un’immagine del genere potrebbe valere, spingendosi in una vera e propria valutazione economica… che potrebbe fare partire la caccia alla foto… Ma, dunque, quale sarebbe il valore sul mercato di un’immagine del genere?

Chiara Ferragni che bacia un altro uomo: quanto varrebbe una fotografia del genere?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ospite di Rovazzi a 2046, Fabrizio Corona ha fatto una stima su una possibile fotografia di Chiara Ferragni che bacia un uomo che non è Fedez. E soprattutto al suo valore nel mondo del gossip.

“Il bacio della Ferragni con uno vale 5mila o 6mila euro”, ha detto il re dei paparazzi.

Che ha svelato che il mondo dei fotografi dei vip è cambiato decisamente dopo le morti di Maurizio Costanzo e Silvio Berlusconi. “Si salverà solo chi è bravo, ma dovrà reinventarsi. Instagram e i giornali sono tutti finiti. Ora sarà bravo chi vale veramente”, ha detto.

Fatto sta che una fotografia di questo genere su Chiara Ferragni sarebbe in grado di sconvolgere tutti, dal web alla stampa, fino al mondo televisivo. Sappiamo che è solo questione di tempo prima che succeda. Chi sarà il fortunato autore di questo scatto?

Photo Credits: Kikapress