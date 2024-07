Chiude i battenti il primo negozio simbolo del brand di Chiara Ferragni e le parole di Naike Rivelli, a distanza di qualche mese, appaiono oggi come una “profezia”

La chiusura del negozio a Milano di Chiara Ferragni, simbolo del suo brand, rappresenta un segnale chiaro di una crisi più profonda che non riguarda solo la sua immagine sui social media ma anche le fondamenta stesse dell’impero imprenditoriale costruito in questi anni da Chiara.

LEGGI ANCHE:– Chiara Ferragni, ‘successa una cosa grave’: il post duro della figlia di Ornella Muti sulla vicenda con la ragazza di 11 anni

Il negozio, inaugurato con grandi aspettative, non è riuscito a mantenere il successo sperato: negli ultimi anni, Chiara Ferragni ha affrontato diverse critiche per alcune sue scelte comunicative che hanno alienato una parte del suo pubblico.

La percezione di Chiara Ferragni come imprenditrice sembra aver subito un colpo, e il pubblico sembra meno disposto a sostenere i suoi progetti commerciali. La popolarità sui social, infatti, non sempre si traduce in successo commerciale.

La “profezia” della figlia di Ornella Muti

A ottobre del 2023, Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ha pubblicato un video sui social in cui la si vede raggiungere, insieme alla madre, il negozio di Chiara con l’intento di verificare la situazione “eco fashion ed eco sostenibile” del brand.

#chepaura @naikerivelli Io e la mamma a Milano, a visitare brand, il primo solo per chiedere se avevano almeno una cosa nel repertorio di eco sostenibile, E poi gli altri: cruelty free e vegan brands 💚💚🐽🐷❤️siamo piene di #goodvibes 🤪🤣🥰🥰 Davvero incredibile e Amazing guys! Gli influencer hanno la libertà di entrare con i loro cellulare e i loro social (con cui guadagnano molti soldi) in ogni luogo… pure in Rai (dove noi paghiamo il canone) e sui palchi di Sanremo, ma se entri dentro il loro negozio con il tuo telefonino per fare domande intelligenti, ti cacciano a malo modo! WoW! So cute! #chiaraferrgani #notsocute “eco che?” 😱🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️💔🥺💔 #naikerivelli #influencerdiscelteintelligencer @Carolina Fachinetti ♬ suono originale – NaikeRivelli_

“Ho chiesto, non hanno assolutamente niente, anzi: mi hanno guardato come se fossi una pazza. Hanno fatto il divieto, a mia madre, Ornella Muti, di fare video dentro il negozio della Ferragni quando chiedevamo se c’era qualcosa di ecosostenibile” ha spiegato Naike, deridendo infine l’influencer: “Eco che cosa guys?!”. Le sue parole, alla luce degli avvenimenti più recenti, appaiono quasi come una “profezia“.

Foto: Kikapress