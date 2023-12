Tutto il pandoro-gate ha coinvolto terribilmente Chiara Ferragni, ma come sta ora? Ecco tutta la verità su di lei.

La multa ricevuta dall’Antitrust ha senza alcun dubbio causato una serie di sconvolgimenti nella vita di Chiara Ferragni e sulla sua stessa presenza online: ma come sta oggi la più celebre delle influencer? Mentre in molti attendono che possa tornare a postare come un tempo, tantissimi dei suoi follower si stanno interrogando su quello che potrà essere davvero il suo stato di salute ma anche il suo stato d’animo. L’intera vicenda del “pandoro-gate”, con il suo spin-off legato alle uova di Pasqua, sembra aver infatti colpito moltissimo l’imprenditrice digitale. Andiamo a scoprire di più sulle sue reali condizioni.

Chiara Ferragni: come sta dopo tutto il pandoro-gate?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dallo scoppio del pandoro-gate, Chiara Ferragni non ha pubblicato molto su Instagram: solo il suo video di scuse e, in precedenza, alcune Instagram Stories sulla sua versione dei fatti. Praticamente un silenzio stampa che ci impedisce di avere una visione sulla sua vita, che invece ci era completamente nota in ogni suo aspetto fino a qualche giorno fa.

Proprio per questo motivo, in molti si stanno chiedendo come sta Chiara Ferragni, specie perché l’ultimo suo video – quello di scuse – l’ha mostrata sicuramente colpita dalla vicenda.

Ebbene, nel frattempo, si parla di un amico della donna che avrebbe rivelato a Mariella Milani (ex caporedattrice del TG2) le vere condizioni dell’influencer. “Chiara Ferragni è distrutta, così mi hanno detto. Lo so perché ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni“, ha rivelato.

“Solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto da questa storia è enorme. Ieri la notizia del suo pandoro è finita anche sulla ‘Bbc’, altre reti e sul ‘New York Post’ perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste“, ha aggiunto poi.

Quel video di Fedez pochi giorni prima della bufera su Chiara Ferragni: quelle parole sul Codacons sono tornate indietro come un boomerang

Solo pochi giorni prima dello scoppio del pandoro gate, Fedez ha parlato a Muschio Selvaggio – nella puntata che ha ospitato Piercamillo Davigo – di un processo con il Codacons al momento in essere, nella quale accusa l’associazione di aver messo in atto una sorta di meccanismo oscuro utilizzandone l’immagine… possiamo parlare di effetto boomerang?

Photo Credits: Kikapress