Chiara Ferragni ha già preso una decisione: ecco come farà ad uscire dalla crisi scatenata dal pandoro-gate. La strategia.

La crisi che ha colpito Chiara Ferragni dopo il caso del pandoro gate (e quello successivo delle uova di Pasqua) sta tenendo banco sui social e nel mondo dell’informazione a causa dell’enorme polverone che ha alzato e, soprattutto, per via del fatto che la celebre influencer, dopo il video di scuse dello scorso 18 dicembre, si è praticamente chiusa in un silenzio social che in molti ritengono piuttosto sospetto. Il motivo? Con ogni probabilità è già al lavoro insieme a un team di esperti per mettere a punto un piano che le permetterà di rilanciare la sua immagine. Che piano è? Scopriamolo insieme!

Chiara Ferragni: già pronta la strategia per uscire dalla “crisi” post pandoro-gate?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il caso pandoro-gate ha portato un certo scompiglio nella vita di Chiara Ferragni, mettendola completamente in crisi. Tra multe, polemiche, follower che hanno smesso di seguirla e insulti che riceve quotidianamente sui media di ogni tipo, sembra non esserci pace per lei.

Chiusasi in silenzio social dopo il video di scuse pubblicato prima di Natale, però, in molti stanno pensando che Chiara stia mettendo a punto una strategia per tornare online più forte di prima.

Fedez, invece, da parte sua sembra non essere stato affatto toccato dal pandoro gate, tanto che non ha mai smesso di postare contenuti online.

Diverso per lei, che sarebbe già al lavoro insieme ad un team di esperti volto a rilanciarla, al di là delle implicazioni legali. E, anche per quelle, sarebbe già stato assunto una vera e propria task force di avvocati tra i migliori sulla piazza. Accanto a loro, anche un’agenzia di comunicazione di primo livello che tenterà il colpaccio che dovrebbe riportare Chiara Ferragni tra noi dopo la crisi. Come se questa non fosse mai avvenuta.

