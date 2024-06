Chiara Ferragni torna in Sicilia e riaccende la polemica sui termini “arancini” vs “arancine”

Chiara Ferragni si trova di nuovo al centro di una controversia che risale al 2017. Durante una recente visita in Sicilia, l’influencer ha postato una foto sui social, riproponendo una scena che aveva già suscitato polemiche sette anni fa. Ma cosa ha scatenato questa nuova ondata di critiche?

Chiara Ferragni in Sicilia

Nel 2017, Chiara Ferragni aveva visitato Palermo e aveva pubblicato una foto mentre gustava le tipiche prelibatezze locali insieme a Fedez. Tuttavia, nel descrivere i celebri snack siciliani, aveva usato il termine “arancini” invece di “arancine”. Questa sottigliezza linguistica non era passata inosservata, scatenando una discussione accesa tra i siciliani, che difendono con passione le proprie tradizioni culinarie. In Sicilia, infatti, esistono due correnti di pensiero: a Palermo si chiamano “arancine” (al femminile), mentre a Catania e in altre parti dell’isola sono conosciuti come “arancini” (al maschile)​.

Arancini o arancine? La risposta di Chiara

Chiara Ferragni, durante il suo recente soggiorno in Sicilia (per partecipare al matrimonio di Diletta Leotta), ha ripetuto lo stesso “errore”. Ha pubblicato una nuova foto sui social, questa volta da sola, lodando “gli arancini”. La reazione dei fan non si è fatta attendere: molti hanno sottolineato che, a Palermo, il termine corretto è “arancine”. Chiara, però, ha chiarito la sua posizione: a Catania si dice arancini “e io lo dico così perché mia mamma è catanese”.

Foto: Kikapress