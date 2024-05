C’è Tony Effe tra Fedez e Chiara Ferragni: sui social sta succedendo l’impossibile. Andiamo a scoprire insieme cosa c’è da sapere a riguardo.

Le vicende dei Ferragnez si stanno ingarbugliando sempre di più, in un rapido evolversi degli eventi che, dopo l’annuncio della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni sembra tirare dentro sempre nuovi nomi, tra i quali è da tempo spuntato quello di Tony Effe, rapper ed ex membro della Dark Polo Gang. Ma cosa starà succedendo? E cosa c’entra Tony Effe in tutto il casotto che sta avvenendo in questi giorni, nei quali Fedez deve vedersela anche con le accuse di un suo coinvolgimento in un pestaggio al personal trainer Cristiano Iovino? La situazione è piuttosto ingarbugliata. Non ci resta che andare a cercare, insieme, di sbrogliare qualche capo per capirci qualcosa di più. Pronti per questa mission impossibile?

Tony Effe tra Fedez e Chiara Ferragni? Cosa sta succedendo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il nome di Tony Effe risuona a gran voce nella rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. Ma cosa c’entra il rapper nella loro crisi?

Di preciso non lo sappiamo anche se, a quanto pare, Fedez non lo segue più su Instagram (anche se a dire la verità il rapper è ‘sparito’ dai social dopo la vicenda Iovino).

Al contrario, Chiara Ferragni ha cominciato a seguire Tony Effe su TikTok…

Insomma, la chiave di tutto sembra essere il frontman della Dark Polo Gang… Anche perché nella vicenda si parla anche della sua storica ex: Taylor Mega.

Lei, al contrario, Fedez la segue ancora (mentre Tony non la segue più)… E, inoltre, gli ambienti dei beninformati dicono che Federico sia “ossessionato” dalla modella. Addirittura, qualcuno azzarda che possa già aver cominciato una frequentazione.

Di certo, dopo Chiara Ferragni, ha continuato a mostrare una preferenza per le bionde influencer!

