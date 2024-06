Pioggia di critiche su Diletta Leotta per quello scatto pubblicato insieme alla figlia Aria Rose per i 10 mesi della bambina.

Tra un preparativo per il matrimonio e l’altro, Diletta Leotta ha trovato il tempo di postare una fotografia insieme alla figlia Aria Rose, nata il 16 agosto 2023 dalla sua relazione con il portiere Loris Karius, al fine di festeggiare al meglio i 10 mesi della bambina. Non a tutti, tuttavia, è piaciuto quello scatto effettuato in barca dalla celebre giornalista e conduttrice. Anzi, a dirla tutta, in molti hanno cominciato a riempirla di critiche per quello che si vede nella fotografia. Ma cosa avrà combinato Diletta di tanto terribile? Per quale motivo gli hater si stanno affollando uno dietro l’altro per dire la loro? E perché mai quelle foto postate dalla barca stanno facendo così tanto rumore? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Diletta Leotta posta una foto con la figlia Aria: pioggia di critiche dal web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In attesa del matrimonio con Loris Karius, previsto il prossimo 22 giugno, Diletta Leotta ha trovato il tempo di festeggiare i 10 mesi della figlia, Aria Rose.

Nelle foto postate sui social, scattate durante un giro in barca, entrambe sono in perfetto coordinato. Diletta indossa degli shorts di jeans, un bikini viola e una camicia bianca. Aria Rose indossa a sua volta dei jeans e una camicetta bianca.

Peccato che in tanti abbiano deciso di riempire di critiche la conduttrice.

Tra un “Metti un cappellino che copra le orecchie alla piccolina” e un “Auguri, però la barca così piccola e senza giubbotto e un po’ pericoloso“, le critiche sono di due tipi.

Basta leggere anche questi commenti, ovvero “La mamma si protegge col cappello,la figlia, bionda, delicata e di pochi mesi, può stare a testa scoperta! Mah“. Oppure “Mette in serio pericolo un innocente pur di apparire. Non sia mai ti cade in acqua, poi che fai?”

Non manca però chi prende le difese della Leotta: “Ma non capisco tutti questi commenti offensivi,se non vi piace il suo stile di vita o siete gelosi non commentate andate altrove“.

Diletta-Loris, i dettagli sul giorno delle nozze: ecco quanti saranno gli invitati

Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno il 22 giugno a Vulcano, nelle Isole Eolie. Quanto alle dimensioni, pare avere l’idea ben chiara: “Saremo più o meno 150, una cosa intima per un matrimonio del Sud, ma a me sembra un grande stress“.

Photo Credits: Kikapress