Cambia un gioco a Domenica In: eliminato il tabellone alla seconda puntata dopo le proteste dei telespettatori. Cosa è successo?

C’è un gioco della nuova edizione di Domenica In che sembra non andare proprio giù ai telespettatori del programma, tanto che in molti hanno chiesto sui social che venisse del tutto eliminato dalla trasmissione. Il gioco telefonico, tuttavia, è rimasto (sia pure con qualche aggiustamento), facendo sì che la polemica tra i telespettatori si aizzasse già dopo solo due puntate della nuova stagione del salotto buono della domenica di Rai Uno. Ma cosa staranno mai rimproverando i fan a Mara Venier? E, soprattutto, la produzione finirà per ascoltarli cancellando del tutto il gioco? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che sta succedendo sui social.

Domenica In: il gioco telefonico con un pezzo eliminato dopo le proteste. Cosa è successo?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. C’è un gioco telefonico della nuova edizione di Domenica In che sta facendo talmente discutere tanto che c’è chi chiede che venga eliminato. In molti avevano notato che il tabellone era inutile dato che non si potevano scegliere le caselle.

In realtà, alla seconda puntata del programma, il tabellone è sparito, ma la domanda e il gioco sono rimasti “con opportuni aggiustamenti“.

In tanti avevano chiesto l’eliminazione del gioco subito e in toto, tanto che c’era chi parlava di “fake telefonate” e “fake game“. Altri avevano invece bollato il tutto come un “giochetto ridicolo al telefono“.

Riuscirà a sopravvivere per la prossima puntata?

Photo Credits: Kikapress