Mara Venier compie un’incredibile gaffe durante il gioco telefonico della prima puntata di Domenica In. Scopri cosa ha combinato!

Su Rai Uno è ricominciata Domenica In, la nuova edizione (secondo i rumors, l’ultima) del programma domenicale del primo canale, condotto come sempre da Mara Venier che, però, ha commesso una gaffe clamorosa durante un gioco telefonico. Ma cosa avrà mai combinato davvero Zia Mara di tanto terribile? E perché i telespettatori sono parsi così interessati dalla gaffe della conduttrice? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Mara Venier: gaffe in diretta durante il gioco telefonico a Domenica In

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La prima puntata della nuova edizione di Domenica In è cominciata con una gaffe di Mara Venier durante il gioco telefonico.

“Allora, l’avventura di Domenica In, è iniziata per la prima volta il 3 ottobre, ne abbiamo parlato prima di Corrado. Era il 3 ottobre 1976, esattamente 48 anni fa“, ha detto la conduttrice.

Che subito dopo si è resa conto dell’errore: “Chi ha…? Ah, ho detto la risposta! Chi ha condotto la prima edizione? L’ho detta“.

Poi, si è rivolta al telespettatore al telefono, ripetendogli la domanda: “Nicola, chi?”

“Corrado!”, ha risposto ovviamente lui, azzeccando la riposta esatta.

E zia Mara, senza dissimulare il suo errore, ha risposto: “Bravo, ma come hai fatto? Era difficilissimo!”

Mara Venier chiama la pubblicità ma le telecamere riprendono tutto: il retroscena

Un altro momento clamoroso è andato in scena in una delle occasioni in cui Mara Venier ha chiamato la pubblicità.

Dopo il suo annuncio, infatti, è andata in onda la sigla del programma ma, prima che partissero gli spot, è stato inquadrato di nuovo lo studio, con i tecnici che smontavano il pianoforte. Insomma, il bello della diretta si è visto sin dall’inizio a partire dalla prima puntata del programma!

Photo credits: Kikapress