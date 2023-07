Un commento di Enrico Brignano sotto il video di un cantante neomelodico fa infuriare i napoletani: scopri cosa è successo.

Enrico Brignano è uno dei comici italiani più amati, ma di tanto in tanto si rende protagonista di scivoloni più o meno evidenti, come l’ultimo che ha fatto (che ha fatto arrabbiare tantissimi napoletani). L’attore è infatti intervenuto sui social scrivendo un breve commento che non è piaciuto a tante persone, per lo più provenienti dal capoluogo partenopeo. Ma cosa ha combinato nello specifico?

LEGGI ANCHE :– Giovanni Allevi dato per morto, lui sbotta sui social: chi tra i VIP aveva creduto alla fake news ricordando l’artista

Enrico Brignano si attira addosso l’odio dei napoletani: ecco perché

Andiamo con ordine e partiamo dal principio, Enrico Brignano ha fatto infuriare moltissimi napoletani per via di un commento postato sui social.

Nella giornata di ieri, il cantante neomelodico Mario Forte ha postato su Instagram un video in cui canta la sua “Sarà lui? Sarà lei?” ad un party di gender reveal.

Molti i commenti comparsi sotto il filmato, tra i quali uno firmato proprio da Enrico Brignano. Peccato che, a quanto pare, il comico abbia scritto un assai poco lusinghiero “Pattume!”, che in breve ha fatto infuriare tantissimi fan del neomelodico, per lo più di origine napoletana.

Gli insulti a Brignano comparsi sotto il post praticamente non si contano, ma lo stesso Mario Forte è intervenuto dicendo “Quello che tu definisci PATTUME è il mio lavoro, spesso è un momento di gioia regalato ad alcune persone. Ti chiedo scusa. Già sto leggendo le risposte che stai ricevendo; ma

purtoppo o per fortuna Napoli è come un madre per noi. Se le tocchi un figlio, insorgono tutti i suoi fratelli“.

La moglie di Brignano interviene e difende il marito: cosa afferma circa quell’insulto pubblicato da Enrico Brignano

Tuttavia, sulla questione è intervenuta a sua volta Flora Canto, moglie di Enrico Brignano, spiegando che si tratterebbe di un grande equivoco, rispondendo direttamente a Mario Forte.

“Caro Mario stiamo cercando di capire cosa è accaduto! Ma Enrico non ha mai scritto quel commento…figurati che al nostro matrimonio la mia sorpresa era avere ospite Sannino, perché noi amiamo la musica napoletana con tutti i loro cantanti! Quindi appena avremo capito cosa è accaduto e se hanno hackerato il suo profilo sarai il primo a saperlo!”, ha risposto.

A quanto pare, Enrico Brignano era in aereo al momento della pubblicazione del commento… si tratterà davvero di un hackeraggio?

Photo Credits: Kikapress