Il Principe William fa un amaro regalo alla figlia Charlotte per il suo compleanno: cosa ha fatto lo scorso 2 maggio.

Lo scorso 2 Maggio, il principe William è stato fotografato mentre era a Birmingham a vedere la partita dell’Aston Villa, peccato che fosse il compleanno della figlia Charlotte: un regalo amaro per la bambina che ha compiuto 9 anni ma la questione sta facendo un certo rumore in giro per i social, alimentando una serie di strane speculazioni sui motivi di questa sua ‘assenza’ dalla festa della figlia. Per quale motivo l’erede al trono d’Inghilterra ha preferito recarsi allo stadio piuttosto che presenziare alla festa di compleanno della figlia? Qual è la verità su di lui e su Kate Middleton? Non ci resta che andare a scoprire insieme quali sono le ultime speculazioni del web.

Il principe William e il “regalo amaro” per il compleanno di Charlotte: cosa ha fatto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo scorso 2 maggio, il Principe William è stato notato allo stadio mentre faceva il tifo per l’Aston Villa nel giorno del nono compleanno della figlia Charlotte: un regalo amaro per la bambina. Con lui stavolta non c’era il principino George, spesso ritratto allo stadio al suo fianco.

Nel frattempo, Kate Middleton festeggiava i nove anni della principessina con una foto nella quale Charlotte si è mostrata raggiante con addosso un cardigan rosa, un maglione blu e una gonna di jeans.

Per questo motivo, però, tra i fan della royal family spunta un’altra teoria del complotto: William non era al compleanno di Charlotte perché quest’ultima è volata con Kate Middleton in un altro paese. Anche la foto mostrata dalla principessa, sarebbe una riproposizione di una vecchia immagine della bambina… Quanto ci sarà di vero?

Quel dettaglio nella foto del compleanno della Principessa Charlotte fa preoccupare sulla salute di Kate Middleton: di cosa si tratta

Il cardigan di Charlotte sta infatti facendo molto discutere: il maglioncino è lo stesso della controversa foto pubblicata da Kate qualche settimana fa, in occasione della festa della mamma. Ma non solo. Lo stesso maglioncino era comparso addosso alla bambina anche a Natale 2023…

Insomma, gli speculatori pensano che la riproposizione dello stesso capo d’abbigliamento sia la prova che le condizioni di Kate Middleton non sarebbero le migliori…

