Fabrizio Corona ha incontrato Stefano De Martino: cosa si sono detti? C’entra la carriera del conduttore in Rai ma anche Belen Rodriguez.

Fabrizio Corona è sicuramente tra i protagonisti del gossip delle estati italiane e più volte, negli ultimi anni, si è occupato di Stefano De Martino che, come lui, è stato un’ex amore di Belen Rodriguez. Talvolta critico nei suoi confronti, stavolta il re dei paparazzi ha deciso di parlare della carriera in crescendo del conduttore napoletano che, da qualche tempo, sembra essere inarrestabilmente destinata a fare grandi cose. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Corona ha parlato di un incontro con l’ex ballerino di Amici, nel quale gli avrebbe dato alcuni consigli e messo in guardia, svelando al contempo di avere un ottimo rapporto con lui. Non ci resta quindi che andare a scoprire nel dettaglio che cosa ha dichiarato nel corso del podcast Mondo Cash.

Fabrizio Corona parla di Stefano De Martino: i due si sono incontrati

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ospite del podcast Mondo Cash, Fabrizio Corona ha detto la sua su Stefano De Martino: “Devo fare delle rivelazioni su di lui: andiamo d’accordo. Poi sta facendo benissimo e ha firmato un grosso contratto con Rai Uno. Lui è stato molto bravo e io gli faccio i miei complimenti“.

Tra i due ci sarebbe stato un incontro: “L’altro giorno ci siamo visti dal vivo. Abbiamo un ottimo rapporto di amicizia. Lui è una persona molto intelligente, ma è stato bravo nello switch sulla sua carriera e la sua vita e questo non è facile“.

Poi ha parlato delle possibilità di carriera di Stefano: “Amadeus lascia la Rai per il Nove e Stefano ha avuto la fortuna di ricoprire il buco che è stato lasciato. Adesso però deve stare molto attento. Una volta che diventi un conduttore di punta Rai, politicamente corretto come Amadeus e Conti, ti devi dimenticare la vita privata e la vita che facevi prima. Deve scordarsi quello che gli piace fare e che non fa vedere. Questi sono i consigli che gli ho dato quando ci siamo visti“.

Il motivo di questo consiglio è presto detto: “Ci sono i conduttori che fanno una vita monotona, poi c’è Stefano che ancora la vita se la gode. Lui adesso si deve far andare bene questa nuova vita. Ha fatto un contratto con Rai Uno! Perché lui su Instagram fa vedere i quadri, il mare, il sole, una roba noiosa, ma poi si gode la vita, ha tanti amici. Però se vuole diventare uno dei numeri uno deve fare una scelta. Perché è meglio non rischiare“.

Una frecciatina, però, sembra comunque avergliela mandata: “Poi è ovvio che deve ringraziare me perché sono finito in galera e Belen ha scelto lui, Emma deve ringraziare Stefano che ha scelto Belen. Tutto quel meccanismo che si è creato. Belen ha dato un’opportunità devastante a Stefano”.

