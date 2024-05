Stefano De Martino firma un contratto da 8 milioni di euro con la RAI, suscitando reazioni contrastanti, tra cui quella di Selvaggia Lucarelli

Stefano De Martino ha firmato un contratto milionario con la RAI. Questo accordo non solo consolida la sua posizione come uno dei volti più promettenti della televisione italiana, ma segna anche un passo significativo nella sua carriera, trasformando l’ex ballerino in una delle figure più influenti del piccolo schermo.

Il contratto e il cachet milionario

Il nuovo contratto, della durata di quattro anni, prevede che il conduttore sia presente nelle principali fasce orarie di Rai 1 e Rai 2. In particolare, De Martino prenderà il posto di Amadeus alla guida di “Affari Tuoi”, uno show che attrae una media di 5,5 milioni di telespettatori ogni sera.

Il settimanale “Oggi” ha rivelato che il cachet offerto a De Martino per i quattro anni di lavoro in RAI ammonta a ben 8 milioni di euro. Questa cifra senza precedenti dimostra quanto la Tv di Stato stia puntando sull’ex ballerino di “Amici” per mantenere alta l’audience e innovare i contenuti televisivi.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

La notizia del cachet milionario ha provocato reazioni diverse, ma quella di Selvaggia Lucarelli è stata particolarmente epica. La giornalista e opinionista, nota per il suo spirito critico e il suo sarcasmo, ha commentato la notizia pubblicando l’articolo di “Oggi” e aggiungendo un laconico ma espressivo “M*nchia”. Questo commento sintetizza lo stupore di molti di fronte a una cifra così elevata, che riflette l’importanza crescente di De Martino nel panorama televisivo italiano.

La reazione di Belen Rodriguez: l’affondo contro Stefano De Martino. Cosa ha detto

In parallelo alla notizia del contratto di Stefano De Martino con la RAI, un altro evento ha catturato l’attenzione dei media. Belen Rodriguez, ex compagna di De Martino, ha reagito in modo piuttosto deciso a un aneddoto raccontato da Stefano durante il suo show “Da Natale a Santo Stefano” che riguardava un incidente in moto accaduto nel 2012. Infuriata dalla menzione di quell’episodio, Belen ha deciso di smettere di seguire De Martino su Instagram e ha tolto il “segui” anche a diversi amici comuni.

Foto: Kikapress