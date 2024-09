Svelato l’epilogo tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice di Temptation Island? Lo spoiler dei parenti della coppia.

Nell’edizione settembrina di Temptation Island c’è stata subito una coppia che, rispetto alle altre, si è distinta per via di una storia che sta facendo molto discutere. Stiamo parlando ovviamente di Alfonso D’Apice e Federica Petagna, una coppia il cui epilogo sembra essere segnato sin dal momento dell’ingresso nel reality show di casa Fascino. Ad ogni modo, il finale della loro relazione è stato spoilerato sui social dalla nota esperta di gossip Deianira Marzano, che ha fatto delle rivelazioni su di loro che sembrano provenire direttamente dalle loro famiglie di origine. Come finirà tra Alfonso e Federica? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

L’epilogo della storia tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna già scritto? Lo rivelano i parenti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alfonso e Federica di Temptation Island stanno insieme da 8 anni, ovvero da quando lei ne aveva 12 e lui 17. A distinguersi è stato l’atteggiamento maschilista di lui che, a quanto pare, proibisce alla giovane donna di avere amiche e di uscire da sola.

Dei due si vocifera già che si stessero preparando ad un matrimonio ma Deianira Marzano ha svelato quello che potrebbe essere l’epilogo della storia tra Alfonso e Federica.

“Io già so“, ha rivelato sui social. E poi ha rivelato che una sua fonte le ha fatto sapere che la coppia è uscita divisa da Temptation Island, su imbeccata dei “parenti della coppia“.

Sarà la verità? Non ci resta che scoprirlo insieme!

Le polemiche su Alfonso e Federica, al di là dell’epilogo annunciato da Deianira, sono ormai all’ordine del giorno. La questione numero uno è quella della vita che il ragazzo avrebbe fatto vivere a lei, tra gelosia senza fine e una relazione claustrofobica.

Tra le varie rivelazioni ce n’è una che però si sta dimostrando quanto meno controversa. Federica ha dichiarato che Alfonso non le ha mai permesso di indossare dei costumi a due pezzi, tanto è vero che quando l’ha vista sulla spiaggia in bikini è sbottato: “Mi punzecchia così. Non è che impedisco di essere guardata, ma se stai in spiaggia e in spiaggia ti metti con il costume, non dico che è giusto, ma è quello che penso“.

Tuttavia, pare che Federica in bikini e in scatti sensuali ci sia già stata… A rivelarlo sono le foto pubblicate sui social prima del loro ingresso a Temptations, dove la si vede in costume a due pezzi e non certo con “quello della nonna”. Anzi, addirittura, sotto quegli scatti c’è il commento di Alfonso, che non è di gelosia ma è un cuoricino… Che quindi quella dei due sia tutta una finta e la storia sia montata? Alfonso e Federica stanno recitando? C’è chi lo pensa e scrive “A me Federica sta iniziando a puzzare di business“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications