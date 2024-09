Temptation Island: fa discutere la storia di Alfonso e Federica: è troppo tossica per essere mostrata in televisione? Proteste dei telespettatori.

La nuova edizione di Temptation Island è appena cominciata e, come era ovvio che fosse, già dalla prima puntata sbucano le prime polemiche: stavolta a far discutere è la storia di Alfonso e Federica, considerata decisamente troppo tossica per poter essere mostrata in televisione. A molti telespettatori, infatti, non è andato giù il livello di disfunzionalità della coppia, dalla quale emerge un maschilismo abusivo della peggiore specie. Tanto è vero che in molti stanno protestando per il semplice fatto che la storia sia stata al centro del programma. Ma cosa c’è di tanto terribile nel background dei due nuovi partecipanti al reality show? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

La storia di Alfonso e Federica a Temptation Island fa discutere: cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La storia di Alfonso D’Apice e Federica Petagna, tra le nuove coppie di Temptation Island, sta facendo particolarmente discutere.

I due stanno insieme da 8 anni, da quando lei ne aveva soltanto dodici. Lei ha rivelato di non avere amiche perché, a causa della storia con Alfonso, non ha mai potuto averne. Non può inoltre uscire di casa se non con la mamma a causa dei divieti di lui… Anzi, Alfonso è praticamente l’unica persona esterna con la quale ha interagito per tutta la vita, trovandosi di fronte a una situazione di shock una volta entrata nel programma.

Ma non è tutto. Nelle rare occasioni in cui ha potuto star fuori da sola, ha subito i controlli pressanti del fidanzato, che ne ha monitorato ogni movimento con app e gps, convinto che lei lo tradisse.

Lui, da parte sua, ha continuato a mettere in campo atteggiamenti maschilisti anche durante il programma, trovando purtroppo l’approvazione degli altri fidanzati.

Una storia di gelosia tossica, senza ombra di dubbio, che secondo molti telespettatori sarebbe stato meglio non mostrare in televisione. Sappiamo bene che rappresenta gli abusi che avvengono in tante coppie, il problema risiede nel fatto che Temptation Island possa portare a una normalizzazione della questione.

Federica Petagna ha mentito a Temptation? Cosa è saltato fuori

Nel frattempo, se la gelosia del ragazzo è ben nota, tanto che lei ha dichiarato di aver messo in valigia dei costumi di nascosto, c’è chi ha notato qualche incongruenza nel racconto di lei.

Il motivo risiederebbe nel fatto che la ragazza abbia dichiarato di non aver mai potuto mettere dei costumi a due pezzi. Tuttavia, sui suoi canali social, ci sono foto che attestano il contrario, nella quale la si vede con addosso dei bikini anche molto sensuali…

Quale sarà la verità?

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications