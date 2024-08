Federica Nargi finisce nella bufera dopo le foto del suo viaggio in Africa. In tanti le hanno chiesto di rimuoverle. Ecco per quale motivo.

Federica Nargi è finita nella bufera per via di un suo recente viaggio in Africa e per le fotografie che ha pubblicato sui social. L’ex velina, in vacanza insieme al marito ex calciatore di Juventus, Milan e Sassuolo Alessandro Matri (che lo scorso 19 agosto ha compiuto 40 anni), si trova infatti in Namibia. Tuttavia, tra le varie immagini che la showgirl hadeciso di pubblicare sui social, ce n’è una che ha fatto arrabbiare tantissimo gli utenti di Instagram, tanto che c’è chi invoca a gran voce l’opportunità che quel post venga eliminato. Ma cosa avrà mai postato di tanto terribile da aver fatto scatenare l’indignazione del web? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Federica Nargi finisce nella bufera per le foto del viaggio in Africa postato su Instagram

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Federica Nargi è attualmente in viaggio in Africa insieme al marito, Alessandro Matri, che il 19 agosto ha festeggiato i 40 anni.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che un suo post sulla Namibia ha fatto arrabbiare – e non poco – gli utenti di Instagram.

Il post in questione recita: “Nel cuore della Namibia, il villaggio Himba ci ha regalato un’esperienza che non dimenticheremo mai. I costumi tradizionali, carichi di simbolismo e bellezza, raccontano una storia di orgoglio e identità. E in mezzo a tutto questo i bambini, con la loro gioia e innocenza hanno riempito i nostri cuori“.

Le fotografie mostrano delle donne del posto in abiti tradizionali, con i capelli intrecciati e il seno scoperto. Ma le immagini ritraggono anche dei bambini in scene di vita quotidiana, tra cui una in cui uno di loro si porta del cibo alla bocca e un’altra in cui un bambino tiene in mano un quaderno e dei pennarelli.

Il post si è guadagnato diversi insulti, ma soprattutto è stato criticato per il fatto di aver pubblicato su Instagram delle fotografie di bambini e di nudità, senza tener conto della culturale della popolazione himba.

“Incredibile, persona socialmente esposta che ancora non capisce che i bambini NON si mettono in bella piazza, oltretutto con i pennarelli e il quadernino in mano come se fossero dei clown“, scrive una persona.

O ancora: “Ma loro vogliono essere fotografati ed esposti come fate voi? Ve lo siete chiesti? Glielo avete chiesto? Fotografate paesaggi che di belli ce ne saranno milioni… non persone solo per avere like in più! Bisogna strumentalizzare tutto sennò non si é contenti…anche momenti così intimi che uno potrebbe semplicemente tenere per sé“.

Oppure: “Immagino che abbiate chiesto il consenso per pubblicare su un social pubblico i bambini e le ragazze. Esposti come se fossero un’attrazione turistica“.

C’è anche chi chiede di cancellarlo… forse avrebbe dovuto rimuoverlo?

La frecciatina a Morata e sua moglie? Cosa ha detto dopo la notizia della separazione

Diciamo che con il post dall’Africa a Federica Nargi non è andata troppo bene. La showgirl, però, proprio in occasione del 40° compleanno del marito Alessandro Matri non ha perso occasione per lanciare una frecciatina ad una celebre coppia recentemente scoppiata (anche quella con il marito calciatore).

Stiamo parlando ovviamente di Alvaro Morata e Alice Campello… Nei commenti al post, infatti, Federica ha scritto: “Non siamo sicuramente la famiglia del Mulino Bianco come tutti pensate, ma va bene così“…

Che sia davvero un riferimento all’influencer e all’attaccante spagnolo?

Photo Credits: Kikapress