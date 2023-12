Fedez elimina Chiara Ferragni da Instagram per Natale 2023? Cosa sta succedendo tra di loro? Il gesto pesante fa discutere.

Caos di Natale in casa Ferragnez dopo quello che è avvenuto con il pandoro-gate: la pesantezza sembra essere entrata di forza nelle vite perfette della coppia, tanto che pare che ci sia maretta tra Fedez e Chiara Ferragni, al punto che il rapper sembra essere arrivato al punto di eliminare la moglie da Instagram. Ma cosa è successo davvero in casa Ferragnez? Andiamo a scoprirlo insieme.

Natale 2023: Fedez elimina Chiara Ferragni da Instagram?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il 25 dicembre Fedez ha passato il giorno di Natale insieme ai figli Leone e Vittoria dalla sua famiglia, mentre Chiara Ferragni non è comparsa nemmeno per un momento nelle sue stories.

Un’assenza rumorosa, la sua, tanto che in molti si stanno chiedendo cosa stia succedendo con il marito. Anche perché ad un certo punto Fedez ha fatto qualcosa di strano.

Il rapper ha cambiato la sua foto profilo, togliendo quella in compagnia della moglie e mettendone una nella quale è solo insieme ai figli. Pochi minuti, però, e poi la foto standard è tornata, sebbene il gesto non sia passato affatto inosservato. Tanto che molti hanno cominciato a chiedersi quali tensioni possano essersi scatenate tra i Ferragnez… Sarà stato un errore o un chiaro segnale da parte di Federico?

Sorelle di Chiara Ferragni tornano a pubblicare a Natale su Instagram: accoglienza ‘horribilis’. Cosa è successo

Se Chiara Ferragni ha mantenuto il suo silenzio social anche a Natale, non hanno fatto lo stesso le sorelle, Francesca e Valentina. Le due hanno pubblicato delle foto il giorno di Natale, ricevendo in cambio vagonate di commenti negativi da parte degli hater per la vicenda del pandoro-gate che ha coinvolto Chiara Ferragni.

Tra un “fai gli auguri a tua sorella, magari con il panettone rosa” e un “cosa non si fa per intortare il pubblico“, c’è stata una vera e propria accoglienza ‘horribilis’. Cosa accadrà quando tornerà anche Chiara?

