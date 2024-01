Fedez torna sui social dopo la gaffe della foto sbagliata mostrata a Muschio Selvaggio: ecco cosa ha combinato.

La gaffe della foto sbagliata di Fedez a Muschio Selvaggio è una di quelle cose talmente grosse da non passare inosservata, così come la reazione che il rapper e marito di Chiara Ferragni ha avuto sugli stessi social dopo essere stato attaccato e talvolta sbeffeggiato dal popolo del web. Ma cosa avrà mai combinato il buon Federico? Quale sarà mai stata la reazione del rapper dopo essere stato attaccato praticamente da tutte le parti per via di quella gaffe durante il podcast?

Gaffe di Fedez con la foto sbagliata a Muschio Selvaggio: cosa è successo e la reazione del rapper

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nell’ultimo episodio di Muschio Selvaggio, con David Parenzo, Fedez ha parlato di insulti ed hater social, mostrando il telefono.

“Questo si chiama Davidone. Io e Davidone su X abbiamo una storia un po’ lunga, perché aveva già detto che era contento che mi era morto il cane e io gli avevo detto che era un co….ne. Davidone dice: ‘Eccomi, ci metto la faccia. Così posso finalmente dire assumendomi le mie responsabilità che godo per il problemino al pancreas di Fedez’. Davidone questa è la tua faccia di ca..o“, ha detto. Peccato che Fedez abbia scelto la foto sbagliata, dato che quella mostrata era di Wazza, celebre utente di X che sui social parla di calcio e soprattutto di Inter, che si è riservato di prendere provvedimenti.

Fin qui tutto piuttosto noto, ma quello che molti non sanno è che Fedez ha reagito all’intera situazione con totale noncuranza. Innanzitutto, nelle sue Instagram Stories, si è vantato del fatto che il video della puntata di Muschio Selvaggio sia slittato al quarto posto in tendenza (probabilmente proprio grazie alla gaffe della foto sbagliata).

La verità, però, è che l’episodio del podcast finito in tendenza su YouTube non contiene la parte incriminata: Fedez lo ha ricaricato censurandola.

Photo Credits: Kikapress