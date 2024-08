Arriva un nuovo toccante post di Martina Colombari sul figlio Achille Costacurta. Le frasi dell’ex Miss Italia sono estremamente commoventi.

Nelle ultime settimane, Martina Colombari è finita nell’occhio della bufera (e del gossip) per tutta la vicenda del figlio, Achille Costacurta. Il ragazzo, infatti, aveva condiviso sui social delle strane immagini di bustine di polvere rosa e poi, prima aveva taggato la mamma e poi l’aveva ripetutamente insultata su Instagram. Da allora, è stato tutto un intenso precipitare degli eventi. Di fronte ad essi, Martina Colombari ha mantenuto un atteggiamento di umiltà e forza, ottenendo reazioni contrastanti del pubblico. Ora, dopo essersi presa un attimo di pace, ha deciso di ritornare sui social con un messaggio chiaramente dedicato al figlio. Cosa avrà mai scritto?

Martina Colombari: il messaggio social dedicato al figlio Achille

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo tutto ciò che è successo nelle scorse settimane con il figlio Achille Costacurta, Martina Colombari è tornata sui social.

L’attrice ed ex Miss Italia, ha pubblicato una sua foto e, senza mai fare il nome del figlio, ha scritto delle parole chiaramente dedicate a lui:

“La pazienza non è l’abilità di aspettare, ma è l’abilità di mantenere la calma mentre si aspetta. Un passo alla volta per la serenità“.

Ovviamente non sappiamo cosa stia passando la famiglia Colombari-Costacurta in queste settimane, ma di certo non sta vivendo uno dei suoi momenti più sereni.

Ad ogni modo, pur avendo ricevuto appoggio da tanti fan e da altre personalità del mondo dello spettacolo (su tutte: Laura Chiatti e Natasha Stefanenko), Colombari ha deciso di limitare i commenti. Una scelta dovuta, probabilmente, alla necessità di evitare insulti indesiderati nei confronti suoi e del figlio…

