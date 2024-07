Filippo Bisciglia travolto dalle critiche dei telespettatori di Temptation Island dopo quello che è successo tra Jenny e Tony.

L’edizione dell’estate 2024 di Temptation Island è stata in grado di regalarci ancora una volta un immenso caleidoscopio di emozioni ma anche dei momenti di un trash ineguagliabile: tra una storia e l’altra, però, non era forse mai successo che il conduttore Filippo Bisciglia commettesse un errore che lo facesse finire dritto per dritto nell’occhio del ciclone scatenato dai fan del reality show di casa Fascino. Ma cosa avrà mai combinato di tanto terribile il conduttore? C’entrerebbe il destino di una delle coppie più discusse di questa edizione, ovvero quella formata da Tony Renda e Jenny Guardiano… Ma cosa avrà mai combinato di tanto terribile il buon Bisciglia? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Temptation Island: Filippo Bisciglia criticato per quell’errore. Cosa ha combinato con Tony e Jenny

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La coppia formata da Tony Renda e Jenny Guardiano è stata tra le più discusse di questa edizione di Temptation Island. Lei ha più volte lamentato gli atteggiamenti gelosi di lui che, al contrario, ha confessato di aver portato da sempre avanti una doppia vita.

Ebbene, dopo quanto visto nel reality, sembrava che tra i due dovesse finire tragicamente, dato che la ragazza pareva aver preso consapevolezza. Peccato però che alla fine del falò sia accaduto qualcosa di diverso.

Jenny ha detto a Tony: “Tu ti devi preparare che io non sono più la bambina manipolata che hai lasciato qualche giorno fa“. A quel punto, Filippo Bisciglia ha chiesto cosa volessero fare e, dopo la dichiarazione di Tony, anche Jenny ha deciso di uscire dal resort con lui.

Un finale che ha deluso i telespettatori, tra un “Filippo, scusami, ma questa volta devi stare zitto” e un “Jenny non lo fare. Filippo stai zitto, fatti i ca..i tuoi“. E c’è chi ha scritto “Filippo non puoi sabotare Jenny che ci ha messo letteralmente 5 anni per capire“.

La gaffe su dr Jekyll e mr Hyde: l’errore di Tony notato dagli utenti

Nel frattempo, in molti si ricordano che più volte Tony Renda ha parlato del fatto di essere il “Dottor Jekyll e Mister Hyde” di questa edizione. Ma è proprio sulla questione che si è reso protagonista di alcune gaffe che non hanno lasciato indifferente il pubblico.

Innanzitutto si è presentato come “Mister Jekyll e Mister Hyde“, dimenticandosi il titolo di dottore. Poi ha detto “Ero dottor Jekyll però ho cambiato perché Jekyll era troppo cattivo quindi Mr. Hyde“.

Peccato che Jekyll fosse il buono e Mr. Hyde il cattivo… In tanti hanno notato la questione sui social, prendendolo bonariamente in giro.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications