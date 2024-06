Francesco Chiofalo: malore e cecità temporanea dopo l’intervento per cambiare il colore dei suoi occhi. E spunta un video della mamma.

Sta facendo discutere la storia di Francesco Chiofalo che, dopo essersi sottoposto ad un delicato intervento di cambio del colore dei suoi occhi è finito al pronto soccorso ed è stato ricoverato per una temporanea cecità seguita ad un attacco epilettico. Le conseguenze del suo intervento stanno facendo discutere molto sui social ma, soprattutto, è spuntato un video della mamma dell’influencer che, in merito alla vicenda, si era espressa circa un mese fa, prima che accadesse tutto questo e che il figlio fosse costretto in ospedale in seguito ai postumi del delicato intervento. Anche perché quello che disse la donna oggi colpisce particolarmente i follower di Francesco. Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa è successo.

Francesco Chiofalo: cosa è accaduto dopo l’intervento per cambiare il colore dei suoi occhi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il mese scorso, Francesco Chiofalo si è sottoposto ad un delicato intervento per cambiare colore dei suoi occhi per renderli azzurri.

Lunedì scorso, tuttavia, il 35-enne è stato ricoverato per alcune complicazioni, colpito da un attacco epilettico e da una cecità momentanea, dovuta in parte all’operazione alla quale si era sottoposto.

Nel frattempo, però, sui social rispunta un video della madre dell’influencer che, subito dopo l’intervento, aveva registrato la sua reaction.

La donna, nel vedere i nuovi occhi azzurri del figlio aveva reagito in maniera molto dura, dicendo: “Devi andare via, non ti posso vedere così. Gli occhi te li avevo fatti io, stavi così bene, questi ti stanno malissimo. Io non ti voglio più vedere“.

Photo Credits: Kikapress