Geppi Cucciari non le manda a dire e, durante la conduzione del Premio Strega, ha lanciato una serie di frecciatine alla Rai, al Governo e a Pino Insegno!

La serata del 4 luglio è stata quella della messa in onda del Premio Strega su Rai Tre, per la conduzione di Geppi Cucciari e Pino Strabioli dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. L’evento è stato trasmesso in diretta e la celebre conduttrice sarda non si è fatta mancare alcune frecciatine rivolte alla Rai e a Pino Insegno, ma anche alcuni non velati riferimenti al governo italiano. Ma cosa avrà mai detto Cucciari durante la serata? E come l’avrà presa dai vertici della Rai? Non ci resta che andare a scoprire insieme tutto quello che è successo e le parole pronunciate dalla presentatrice di uno dei premi letterari più importanti del nostro paese.

Geppi Cucciari: lo show al Premio Strega. Le frecciatine contro la Rai e Pino Insegno

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante il Premio Strega 2024, Geppi Cucciari ha condotto la serata lasciandosi andare a una serie di frecciatine nei confronti della Rai, di Pino Insegno e del Governo.

Nel presentare il co-conduttore, Pino Strabioli, ha detto: “Hanno pensato che una conduttrice, sebbene bella, preparata, impertinente, colta, multisfaccettata, non era abbastanza per i miliardi di telespettatori in ascolto. Ne serviva un altro: simpatico, competente, dotto, soprattutto che avesse una bella voce. Allora dai piani alti è arrivata questa proposta: ci mettiamo Pino. Io ho detto: va bene, se ti chiami Pino in Rai va sempre bene“.

Strabioli poi è arrivato, ricordando che non è la prima volta che conduce il Premio Strega e che, durante una sua precedente conduzione ha vinto Scurati.

La risposta di Cucciari è stata: “Hai detto Scurati? La tua serata finisce qua“. Un chiaro riferimento alla sospensione ricevuta da Serena Bortone dopo il caso Scurati dello scorso 25 aprile, tanto che il suo CheSarà è stato anche cancellato dal palinsesto per la prossima stagione.

Ma non è tutto. Tra gli ospiti presenti in prima fila c’era anche Federico Mollicone della Commissione Cultura. Cucciari si è rivolta a lui con fare decisamente ironico, dicendogli: “Guardi, non la interrogo. Dica quello che vuole. Una domanda a piacere, di cosa i confini dell’Umbria“.

Insomma, un insieme di cose abbastanza intenso. Come reagiranno i vertici della Rai?

Quella scena con i fischi cancellata dal programma messo in onda: cosa è successo realmente durante la registrazione e per chi erano i fischi

Ma non è tutto. Alla serata era presente anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, nei cui confronti Geppi Cucciari ha detto: “Applaudite per favore perché siamo in diretta e non si possono coprire i fischi! Applaudite! Applaudite moltissimo!”.

Il riferimento è a quanto avvenuto a Taobuk 2024, a Taormina. Il ministro fu infatti fischiato sul palco ma, nella messa in onda in tv, i fischi non sono stati trasmessi, anzi, c’è chi dice che siano stati trasformati in applausi.

