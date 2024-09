Geppi Cucciari ricorda quello che successe tra lei e il ministro Sangiuliano al Premio Strega 2023: ecco cosa ha rivelato.

Il caso Boccia, che ha portato alle dimissioni del ministro Gennaro Sangiuliano ha fatto tornare alla mente di molti un episodio accaduto durante le celebrazioni dell’ultimo Premio Strega tra lui e Geppi Cucciari. Il motivo è presto detto: al di là degli scandali, in questi anni da Ministro Sangiuliano ci ha regalato alcune gaffe destinate a rimanere nella mente del pubblico, alcuni momenti memorabili tra i quali ce n’è uno che riguarda appunto la comica e conduttrice sarda che, in tutto il clamore suscitato dalle sue dimissioni, è tornata sull’argomento ricordando l’episodio. Ma cosa successe davvero durante la celebrazione del Premio Strega 2023? E cosa disse Geppi Cucciari?

Geppi Cucciari ricorda quello che successe al Premio Strega tra lei e il ministro Sangiuliano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante l’ultimo Premio Strega, condotto da Geppi Cucciari, si svolse uno strano botta e risposta tra la conduttrice e l’allora ministro della lettura Gennaro Sangiuliano.

Quest’ultimo aveva dichiarato di non aver letto i libri, pur avendo partecipato alla votazione: “Questa sera sono tutte storie che ti fanno riflettere, proverò a leggerli”.

“Ah, non li ha letti?”, aveva risposto Cucciari.

E il ministro: “Sì li ho letti perché ho votato però voglio, come dire, approfondire questi volumi”.

“Oltre la copertina”, aveva concluso caustica Geppi.

Intervistata da Vanity Fair, è tornata sull’argomento, ha detto: “In quell’occasione non ho fatto una battuta, ma una domanda: ho reagito. Credo che il diritto di reagire sia una cosa che dovremmo concederci tutti anche nella vita personale e non solo professionale. Senza contare che, dopo quell’episodio, i nostri destini si sono inesorabilmente uniti“.

E poi, imbeccata sul fatto che fu poi estromessa dalla conduzione dei David di Donatello, ha risposto: “Mi piace pensare che niente di quello che è successo e non è successo sia stato legato a un suo dire o a un suo fare. E, soprattutto, sono sicura che un ministro della Repubblica abbia cose molto più importanti e preziose di cui occuparsi“.

Maria Rosaria Boccia vista negli studi di Amici: cosa si faceva lì. Interviene Mediaset

Nel frattempo, tra le mille storie riguardanti l’ex ministro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, viene fuori che tra i tanti luoghi visitati da quest’ultima c’è anche Amici di Maria de Filippi.

Il fatto risale al 2017, quando tra i tanti scatti da lei pubblicati sui social compaiono diverse immagini degli studi di Amici, compresa una foto tra i banchi, una di una cartellina del talent con su scritto “Costumi” e alcuni scatti del backstage…

Ma cosa ci faceva lì? Non lo sappiamo, in realtà. Anzi, la donna non ha mai collaborato con il programma di Canale 5. Le immagini, invece, facevano presupporre il contrario.

Secondo Dagospia (che ha raccolto un commento di Mediaset, interrogata sulla questione), Boccia era ad Amici perché aveva curato i costumi di una delle musiciste dell’orchestra di Renato Zero che, in quell’occasione, era ospite del talent. Nessuna correlazione diretta con il programma, dunque.

