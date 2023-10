Stavolta Andrea Giambruno l’ha fatta grossa. Giorgia Meloni annuncia la fine della loro relazione sui social. Una relazione già molto critica scoppiata dopo l’ultima malefatta di Giambruno. Cosa è successo?

Andrea Giambruno l’ha fatta davvero grossa: stavolta Giorgia Meloni non ci sta!

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sui social annuncia: “la relazione con Andrea Giambruno finisce qui“.

Separazione lampo: cosa è successo tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno?

Tutto parte dal fuorionda del giornalista trasmesso da Striscia la Notizia questo mercoledì 18 Ottobre.

Fuori campo si sente Andrea Giambruno scherzare con una collega usando parole alquanto forti ed allusioni molto esplicite: stavolta nulla che la Meloni possa giustificare.

Prima dei fuorionda di Striscia, però, Andrea Giambruno aveva rilasciato un‘intervista al settimanale Chi che, alla luce di quanto accaduto, alimenteranno ancora di più commenti e critiche : “Non ricevo consigli né ordini da nessuno. Se poi alcuni colleghi in mala fede pensano che io prenda ordini da Giorgia, sono fatti loro. Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio. Faccio il giornalista, so fare solo questo.“

E ancora: “Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà“. Altro che matrimonio! La premier Giorgia Meloni ha messo fine alla loro storia pubblicamente su Instagram: «La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto.»

Meloni si difende così dalle critiche : «Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa, sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua.»

Spesso una fine può rivelarsi un nuovo inizio. E chissà se non è il caso di Giambruno? Adesso un uomo libero dalle pressioni mediatiche che lo coinvolgevano per il solo fatto di essere il compagno di una donna di alto spessore come la Presidente del Consiglio Meloni.

Vladimir Luxuria stupisce tutti: cosa

svela su Giambruno e la separazione da Giorgia Meloni. Il post scritto poche ore dopo la notizia

Quando la sfera privata sconfina in quella pubblica è difficile tenerle separate. Lo sa bene l’ex politica e deputata italiana Vladimir Luxuria che stavolta non ha approfittato dell’accaduto per infierire contro la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Ecco le sue parole in un tweet in cui dimostra rispetto e solidarietà nonostante le divergenze politiche che le hanno sempre viste schierate l’una contro l’altra:

“Sarebbe troppo facile usare la separazione tra #GiorgiaMeloni e #AndreaGiambruno per fini politici: auguro a tutte le coppie di superare le prove difficili negli interessi di se stessi e dei propri figli. Le famiglie non sono spot pubblicitari ma realtà plurime e complesse.”

Photo Credits: Kikapress