Gesto inaspettato di Belen Rodriguez su una fotografia di Giulia De Lellis e Tony Effe. Cosa ha fatto la showgirl argentina?

La soap opera tra Giulia De Lellis e Tony Effe sembra non essere destinata a chiudersi nemmeno con la fine dell’estate e, tra una paparazzata e una foto più o meno esplicita comparsa sua social, quella tra di loro è una storia che tiene ancora banco nel gossip italiano, anche perché c’è una rivale di tutto punto che di tanto in tanto spunta fuori: Belen Rodriguez. Ed è proprio un gesto della showgirl e conduttrice televisiva argentina a far discutere e a far tornare l’argomento di moda, anche perché la divina Belen si è resa protagonista di un gesto piuttosto emblematico in reazione ad uno scatto (non proprio esplicito, ma quasi) che ritrae appunto l’ex corteggiatrice di Uomini & Donne e il trapper ex leader della Dark Polo Gang. Cosa avrà mai combinato?

Giulia De Lellis, Tony Effe e Belen: il gesto della showgirl argentina

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Se la storia tra Giulia De Lellis e Tony Effe non è mai stata ufficializzata, pare logico che l’influencer ci sguazzi, lasciando qua e là segni della sua frequentazione con il trapper.

Sabato scorso, tra le altre cose, Giulia ha pubblicato un carosello tra le cui immagini ce n’è una insieme a Tony.

Seduti entrambi all’interno di una limousine, si vede Giulia guardare la camera, mentre Tony sembra volerle dalle un bacio, con le labbra protese verso di lei…

Troppo poco per essere una ufficializzazione ma, tra le altre cose, è comparso un like della eterna ‘nemica’ e ‘rivale’ di Giulia De Lellis: Belen Rodriguez.

Il cuoricino della showgirl argentina sotto la foto ha rotto anni di pessimi rapporti e gelo glaciale… che la sua sia una benedizione alla storia tra Giulia e Tony?

Giulia e Tony Effe si sono (già) lasciati: l’indiscrezione viaggia veloce. Cosa è successo

Quello che sappiamo è che il flirt tra l’influencer e il trapper, secondo alcuni, è già finito.

Secondo Deianira Marzano, infatti, i due avrebbero già scelto di prendere strade diverse. Il motivo sarebbe il classico dei classici: lui è concentrato sul lavoro, mentre Giulia sta sognando di mettere su famiglia… Ciò non toglie che sarebbero rimasti in buoni rapporti.

Sarà la verità?

Photo credits: Kikapress