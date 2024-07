La nipotina di Giulia De Lellis la “smaschera” sulla questione di Tony Effe? Andiamo a vedere cosa è successo su Tik Tok!

Il fatto che tra Giulia De Lellis e Tony Effe possa esserci una relazione è da alcune settimane sulla bocca di tutti, specie dopo che la nota influencer e il rapper sono stati paparazzati insieme nel centro di Napoli dal settimanale Chi: a smascherare l’ex corteggiatrice di Uomini & Donne, però, sembra essere stata la nipotina in un video pubblicato dalla stessa Giulia su TikTok. Ma cosa succede in questo video di tanto terribile? In che modo la bambina riesce a “smascherare” la zia? E, soprattutto, quella su Tony Effe è una conferma o una smentita? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che ha combinato stavolta Giulia De Lellis (con la collaborazione della nipotina).

Giulia De Lellis “smascherata” dalla nipotina sulla questione Tony Effe

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Su Tik Tok, Giulia De Lellis ha pubblicato un video nel quale parla con la nipotina (che finisce per essere un momento di gossip su lei e Tony Effe).

Nel filmato, dice alla bambina: “Voglio sapere se hai conosciuto nuove amichette o amichetti a scuola. Magari qualcuno di importante che ti è rimasto nel cuore e vuoi raccontarmi. Ma sei impazzita?”

Lei, però, risponde in maniera del tutto inaspettata: “Io sono impazzita? E tu che esci con Tony Effe? Me l’ha detto una mia amica di scuola“.

La risposta di Giulia a quel punto è piuttosto ambigua: “Ah! Voi a scuola vi mettete a parlare di queste cose? A scuola si deve stare attente alla lezione, non devi parlare di me. A ricreazione vi mettete a parlare delle mie cose? A scuola non devi parlare di me, devi stare attenta alle lezioni. Digli ‘ragazzi non parliamo di mia zia‘”.

Ad ogni modo, in molti hanno notato che la bella influencer non ha smentito… ma non ha neanche confermato, sebbene abbia deciso di pubblicare il video!

