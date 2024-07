Giulia De Lellis e la scenata su Tony Effe al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Cosa ha combinato l’influencer?

Il 30 giugno scorso, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno coronato la loro storia d’amore unendosi in matrimonio. Tra gli invitati VIP presenti, oltre a Belen, c’erano anche tanti volti noti del mondo dello spettacolo, come Andrea Damante, Tony Effe e soprattutto Giulia De Lellis che si è resa protagonista di una scenata nei confronti del rapper ed ex leader della Dark Polo Gang. Giulia, infatti, oltre ad essere presente alla festa insieme al suo storico ex fidanzato Andrea Damante (al quale aveva dedicato addirittura il libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza‘), ha fatto molto discutere per il suo look ma anche per il fatto di aver dato vita a una scena molto curiosa… Ma cosa avrà mai combinato stavolta? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Giulia De Lellis: la scenata al matrimonio Moser-Rodriguez nei confronti di Tony Effe

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nei giorni scorsi, Giulia De Lellis e Tony Effe sono stati paparazzati insieme in un ristorante di Napoli, tanto che si è vociferato molto sulla possibile nascita di una nuova coppia.

Subito dopo, sono stati entrambi invitati al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, ma ovviamente non come coppia, anche se Giulia è stata vista indossare la giacca di lui durante la festa.

Ebbene, è qui che spunta una voce di corridoio, rilanciata da Deianira Marzano, che sta facendo esplodere il gossip.

Innanzitutto, Tony e Giulia sarebbero stati seduti lontani l’uno dall’altra per evitare caos, anche vista la presenza dell’ex storico di lei, Andrea Damante.

Tuttavia, pare che a un certo punto Tony Effe si sia allontanato a fumare con una ragazza, un “affronto” che Giulia non ha potuto proprio sopportare. Secondo la Marzano e la sua fonte, quindi, la De Lellis avrebbe dato vita a una “scenata da pazza” nei confronti del trapper.

Tony Effe stuzzica Giulia: quella dedica sui social sospetta. Cosa ha scritto

Ad ogni modo, Tony Effe e Giulia De Lellis sembrano essere sempre più vicini. Il rapper, durante il matrimonio, ha cantato la sua versione de “Gli ostacoli del cuore” di Ligabue ed Elisa, mentre Giulia osservava, canticchiando sognante.

Poi, il giorno dopo, Tony ha condiviso lo stesso brano in una Instagram Stories nella quale la cantava in macchina… Si sarà trattata di una dedica alla De Lellis?

Photo Credits: Shutterstock