GF Vip, Attilio furibondo dopo la puntata: le sue urla in confessionale si sentono anche in casa. La reazione degli altri

L'ira di Attilio si scatena nel confessionale della casa: le sue urla si sentono fino in cucina. Cosa mai sarà successo?

Dopo la puntata in diretta su Canale 5 del lunedì sera, i “vipponi” nella casa del GF Vip hanno dovuto assistere alle urla di Attilio Romita, che ha avito una reazione furibonda e inaspettata.

Non è la prima volta che il giornalista esprime il suo disappunto: in puntata sembra andare sempre tutto bene ma immediatamente dopo le dirette Attilio sembra non essere mai contento del suo percorso all’interno della casa e sembra esserci sempre qualcosa che non va: questa volta è tutta colpa delle… ciabatte.

L’ira di Attilio, tutta colpa delle ciabatte

A disturbare Romita sarebbe stata la sua richiesta fatta alla produzione, non accolta: “Quelle mie non me le danno e queste qua fanno ciap ciap!” ha affermato visibilmente innervosito, lamentandosi nel letto con Charlie Gnocchi.

L’episodio però ha fatto sorridere diversi inquilini, che l’hanno visto tutto arrabbiato dirigersi nel confessionale per via delle ciabatte “rumorose”. Le sue urla si sono sentite fino in cucina e, all’uscita dal confessionale, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi e altri vip hanno cercato di trattenere le risate, ma la scena di Attilio Romita innervosito in ciabatte le ha fatte scoppiare a ridere.

