Sai quale lavoro svolgeva Kate Middleton prima di sposare William ed entrare nella Royal Family?

Prima di diventare la moglie del Principe William, la duchessa di Cambridge, la principessa di Galles e di conseguenza la futura regina, forse non tutti sanno che Kate Middleton ha avuto una vita “normale” e un lavoro che pochi conoscono ma che rivela la sua determinazione e versatilità. Poco prima che la sua storia d’amore con il principe William cominciasse a catturare l’attenzione del mondo intero, Kate andava al lavoro come tutti, svolgendo una professione nella quale metteva tutta la sua passione e il suo impegno. Ma cosa faceva la principessa prima di sposare il futuro re d’Inghilterra? Quale la sua storia personale? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Kate Middleton: che lavoro faceva prima della storia con William?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La vita di Kate prima di entrare nella Royal Family non era certo quella di una principessa conscia che un giorno diventerà regina. Dopo aver frequentato l’Università di St. Andrews insieme al suo futuro marito, dove hanno condiviso le aule e le esperienze studentesche, Kate Middleton ha cominciato a svolgere un lavoro “normale”, mentre il principe William tornava a Londra per adempiere ai suoi doveri reali.

La sua prima esperienza lavorativa è stata presso l’azienda di famiglia, Party Pieces, specializzata nella realizzazione di articoli per feste. Qui, Kate si è occupata della creazione dei cataloghi, delle fotografie e del marketing.

Poi, ha lavorato per il brand inglese JigSaw, come assistente nel reparto accessori. Kate ha lavorato nel mondo della moda, dimostrando una curiosità e una determinazione che sarebbero diventate caratteristiche distintive della sua personalità. Nonostante il crescente interesse mediatico nei confronti della sua relazione con William, la Middleton ha continuato a svolgere il suo lavoro con professionalità e gentilezza, guadagnandosi il rispetto dei colleghi e dei superiori.

Tre volte a settimana, Kate si recava in prima persona sui set fotografici, supportando il team con le sue capacità organizzative e la sua attenzione ai dettagli. All’inizio della sua relazione con William, in mezzo alla frenesia dei fotografi e dei paparazzi, la futura principessa manteneva sempre la calma e la compostezza, senza farsi prendere dal panico.

È stato solo nel 2006, a 24 anni, che ha deciso di lasciare il suo impiego per concentrarsi su se stessa e prepararsi per entrare nella Royal Family. Quattro anni dopo, avrebbe pronunciato il suo “sì” a William, diventando così la duchessa di Cambridge e una delle figure più amate della famiglia reale britannica.

Photo Credits: Kikapress