Il gesto di Re Carlo III nella sua prima uscita pubblica dopo l’annuncio del cancro commuove tutti: cosa ha fatto con una bambina.

Re Carlo ha recentemente commosso i fan della royal family con un gesto di gentilezza nei confronti di una bambina che ha scaldato il cuore di tutti coloro che lo hanno visto ripreso in giro per i social: lo scorso 30 aprile, il sovrano inglese ha infatti fatto il suo gradito ritorno ai doveri reali per la prima volta da quando a febbraio aveva pubblicamente annunciato la sua diagnosi di cancro. Insieme alla Regina Camilla, ha visitato il Macmillan Cancer Centre dell’University College Hospital (UCH) di Londra. Fin qui tutto sembra essere ordinaria amministrazione ma, fuori dal centro, ad attenderlo c’era una bambina con la quale si è intrattenuto per qualche momento facendo sgorgare lacrimoni su lacrimoni negli occhi di chi lo ha visto. Ma cosa avrà mai fatto di tanto toccante?

Re Carlo III e il gesto toccante con una bambina alla prima uscita pubblica dopo l’annuncio del cancro

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Re Carlo è tornato per la prima volta alla vita pubblica dopo l’annuncio della diagnosi di cancro dello scorso febbraio, visitando il Macmillan Cancer Centre dell’UCH di Londra. All’esterno dell’edificio, i reali sono stati accolti da una dolce bambina che ha consegnato al Re un mazzo di fiori, in un gesto che ha toccato profondamente il cuore di Carlo.

Come risposta, il sovrano ha donato alla piccola un sacchetto con le insegne reali stampate sul lato, in un momento toccante che ha dimostrato la sua gratitudine e il suo affetto per la giovanissima fan.

L’incantevole scambio è stato immortalato dai presenti e ha suscitato una valanga di reazioni positive sui social. In tanti hanno espresso il loro entusiasmo e commozione commentando il gesto con parole come “che bello! Ho un po’ di polvere negli occhi“, “awwwwww così dolce!!!” e “Che tesoro…“. È evidente che l’empatia e la gentilezza di Re Carlo hanno conquistato i cuori di coloro che lo hanno visto in azione.

Durante questa sua prima uscita pubblica dopo l’annuncio della sua battaglia contro il cancro, il Re ha cercato di tranquillizzare i sostenitori preoccupati riguardo al suo stato di salute. Quando gli è stato chiesto come stessero andando le cure, ha risposto semplicemente e con un sorriso: “Sto bene. Grazie“.

Sebbene il trattamento per il cancro sia ancora in corso, il sovrano ha espresso la sua speranza di poter prendere parte a diversi eventi importanti durante l’estate, poiché i medici sono fiduciosi sulla sua prognosi.

Photo Credits: Kikapress