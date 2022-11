GF Vip, Antonino fa delle rivelazioni scottanti su Belen Rodriguez: ‘son problemi suoi non miei’

Antonio Spinalbese si confessa nella casa del GF Vip e fa una serie di rivelazioni sulla rottura con Belen Rodriguez...

Al GF, Vip Antonino Spinalbese si è ritrovato per la prima volta sotto i riflettori come protagonista assoluto, ha parlato della sua vita privata, aprendosi anche sulla sua vita privata e sulla relazione ormai conclusa con Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese e i riferimenti a Belen nella casa del GF Vip

Andiamo con ordine. Già da diverso tempo, nella casa, Antonino Spinalbese si è confidato con alcuni concorrenti, raccontando del legame con la bambina nata dalla sua storia d’amore con la Rodriguez, Luna Marì. Ma anche della fine della love story con Belen.

In un lungo discorso fatto a Cristina Quaranta in cui confessava il suo amore smisurato per la sua bambina, Antonino disse: “Quando Luna è nata, mia mamma dopo che mi sono lasciato mi ha detto ‘guarda che mi trasferisco da te’. Le ho detto di no, perché ha un’altra figlia che ha una bambina: ‘devi stare con lei. Perché io ho sbagliato e sono stato io che ho fatto saltare una relazione’. Io sbagliavo perché quando prendevo mia figlia la volevo mia”.

Dalle sue parole emerse così a sorpresa che Antonino si addossa la colpa della fine della relazione con Belen Rodriguez, aggiungendo: “C’erano tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Il bene non sempre basta per tutto”. Qualcosa però sembra essere cambiato negli ultimi giorni…

Spinalbese ne riparla con Alberto e Oriana Marzoli: “Sono problemi suoi non miei”

Parlando con Alberto De Pisis e Oriana Marzoli, Antonino ha però recentemente sganciato un’altra bomba… A quanto pare, quando Belen è tornata con Stefano De Martino, loro non si erano ancora lasciati del tutto.

“Quando è finita con la mia ex? Dicembre, sì dicembre…”, ha detto. E lì Alberto l’ha fermato, dicendogli di non dare troppi riferimenti temporali per via della diffida ricevuta da Belen…

E Antonino ha risposto di tutto punto: “Non devo dare riferimenti? Amore mio sono problemi suoi non miei“… Poi, all’orecchio di Oriana, avrebbe detto: “Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino”.

Insomma… probabilmente una nuova diffida di Belen arriverà. Ma quale sarà la verità in questo continuo mutamento di versioni?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy