GF Vip, Antonino e Oriana sotto le coperte: l’audio non viene staccato e si sente tutto

Nella notte, al GF Vip, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sono finiti a letto insieme: la regia non stacca l'audio e si sente tutto!

Nella notte, al GF Vip, è andato in scena un momento decisamente hot tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli che sono finiti a letto insieme: sotto le coperte sembra essere avvenuto davvero di tutto (per quella che non è stata certo la gioia di Alberto De Pisis).

LEGGI ANCHE :– GF Vip, Nikita pericolosamente vicina a Daniele: la regia inquadra Wilma. Cosa è successo stanotte

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli a letto insieme: la regia non stacca l’audio e si sente tutto ciò che avviene sotto le coperte

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella notte, al GF Vip, l’ex compagno di Belen si è infilato sotto il piumone insieme all’influencer venezuelana dopo che tra i due c’era stata una serata intensa fatta di battutine e flirt, sfociata in una passione incontenibile.

La regia, stavolta, non ha staccato l’audio e si è sentito chiaramente quello che avveniva: tra movimenti abbastanza espliciti delle coperte, rumori di baci, sospiri e qualche gemito…

“Oriana e Antonino realizzeranno finalmente il sogno di Sonia donandoci una gravidanza in Casa“, ha commentato una persona. E un’altra ha scritto: “Oriana e Antonino a letto insieme: non potevano attendere oltre!”.

La regia inquadra Alberto sveglio nel letto che… Cosa è successo durante la notte di passione

Ma la notte di passione non c’è stata soltanto tra Antonino e Oriana: sotto le coperte insieme, anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi (ma questa non è una novità).

La cosa ha creato qualche problema ad Alberto De Pisis, inquadrato dalla regia mentre a letto, da solo, non riusciva a dormire e sembrava ascoltare quello che avveniva nei letti altrui…

C’è qualcuno che ha anche ipotizzato che non si sia limiitato ad ascoltare i momenti hot che gli avvenivano intorno… fatto sta però che ad un certo punto si è alzato contrariato ed è andato in cucina.

Lì ad attenderlo ha trovato Edoardo Tavassi che gli ha detto: “oh tu hai dato buonanotte 7 ore fa“. La risposta di Alberto è stata netta: “sono successe un sacco di cose nel frattempo“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy