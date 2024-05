Tra le gaffe di Ermal Meta e di Big Mama il concerto del 1 maggio 2024 ci ha regalato una serie di emozioni. Scopriamo quali.

Anche nel 2024 il concerto del 1 maggio a Roma ha accompagnato gli italiani per celebrare la festa del lavoro: all’evento hanno partecipato numerosi artisti della scena italiana e internazionale, per la presentazione di Noemi, Big Mama ed Ermal Meta (e le loro gaffe). Tre cantanti che, tra top e flop hanno fatto parlare di sé anche per quest’anno, nell’inedita cornice del Circo Massimo, dati i lavori in corso nella tradizionale piazza di San Giovanni in Laterano per via del Giubileo del 2025. Dopo le conduzioni di Ambra Angiolini, dunque, c’è stato un rinnovamento completo. Ma perché sono proprio gli artisti conduttori ad aver dato il meglio e il peggio di sé quest’anno? E, soprattutto, in cosa consistono questi momenti top e flop?

Concerto 1 maggio 2024: gaffe, top e flop di questa edizione

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo l’anteprima condotta esclusivamente da Big Mama, al Concerto del 1 maggio è arrivato Ermal Meta, aprendo il concerto vero e proprio con una sua versione di Hallelujah.

Peccato per uno scivolone: sul palco è salita l’ambientalista, etologa ed antropologa Jane Goodall che avrebbe dovuto tenere un discorso. Ermal Meta, però, se n’era completamente dimenticato e l’aveva subito congedata dopo la sua apparizione. A risolvere tutto è stata l’altra conduttrice, Noemi, che ha consentito alla Goodall di riprendere la parola e di parlare alla piazza.

Un’altra gaffe è quella che ha visto protagonista Big Mama. Al momento dell’esibizione dei Santi Francesi, ha urlato “Sono boni!” con parecchio entusiasmo. Tanto che sul web in molti si sono chiesti cosa si sarebbe scatenato se i ruoli fossero stati invertiti e fosse stato un uomo ad urlarlo ad una donna.

Big Mama l’ha detto a Noemi davanti a tutti: la frase che si è sentita senza essere inquadrata. Noemi imbarazzata

Ma al Concerto del 1 Maggio, tra Big Mama e Noemi c’è stato un altro momento che ha appassionato tutti. In un momento in cui non era inquadrata, infatti, le ha gridato: “Noemiiii, hai servito, hai slayato, hai mangiato questo palco, mia madre!”

Noemi, in vistoso imbarazzo, ha risposto con un “Big Mama, che dirti? Sei stata e sei stata una compagna di viaggio incredibile“.

“Sei una grande e ti amo, lo sai!”, ha risposto Big Mama.

