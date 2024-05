Il padre di Sarah Toscano, di recente, ha rilasciato delle dichiarazioni su sia figlia che lo hanno visto “preoccupato” per la sua ascesa nel mondo della musica italiana.

Di recente, il padre della cantante Sarah Toscano è stato intervistato dal Settimanale DiPiù, dove ha svelato alcune delle sue più grandi paure su sua figlia.

Le dichiarazioni di Marco Toscano, padre della talentuosa Sarah

“La mia paura è che quando Sarah uscirà dalla parentesi di Amici non riesca a rientrare nel mondo reale. Non vorrei che il mondo dello spettacolo la condizionasse, è questa la mia preoccupazione. […] Per questo io e sua madre Petra abbiamo deciso di iscriverla a scuola come privatista visto che quest’anno non ha potuto continuare il suo percorso scolastico da studentessa al Liceo Linguistico. Non si sa mai nella vita. Se quest’anno poi dovesse riuscire a diplomarsi per lei si apriranno le porte dell’Università Bocconi con il corso di laurea in Economia Aziendale e Management”.

Inoltre, il padre della Toscano ha rivelato che il bacio che sua figlia diede a Holy Francisco lo lasciò di sasso. Nonché il fatto che Sarah abbia sempre studiato per entrare a fare parte della scuola di Amici: “Aveva cinque anni quando ha iniziato a studiare il pianoforte e in breve tempo, impegnandosi pochissimo, è arrivata a partecipare e vincere dei concorsi internazionali. Lei è fatta così, quando decide di dedicarsi a qualcosa, deve raggiungere il vertice. Ma quando non ci riesce, purtroppo, soffre tanto, tantissimo”.

Ed è successo con il tennis, quando ha capito di non poter giocare ad alti livelli. Un’altra sua passione? Il karaoke. Un paio di volte è stata così brava che alcuni mi hanno chiesto se fosse una cantante professionista, così l’ho fatta sentire da un professionista della musica, Andrea Dulio, un manager di caratura internazionale. L’ha ascoltata, poi l’ha portata in uno studio di registrazione dove Sarah ha inciso i suoi primi brani. Quello che è successo dopo, è sotto gli occhi tutti”.

Staremo a vedere se Sarah Toscano riuscirà a raggiungere la finale del tanto ambito Talent!