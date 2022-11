GF Vip, il massaggio da censura tra Luciano e Alberto: il momento in camera da bollino rosso. Cosa è successo

Alberto De Pisis e Luciano Punzo si rendono protagonisti di un momento hot che alza la temperatura al GF Vip: ecco cosa è successo tra loro.

Succede di tutto nella casa del GF Vip tra Luciano Punzo ed Alberto De Pisis, tra i quali è andato in scena un momento decisamente hot: i due passano molto tempo insieme e sembrano aver trovato una fantastica intesa. Ma cosa avranno mai combinato in camera da letto?

Il massaggio hot tra Punzo e Alberto De Pisis: il momento bollente in camera da letto

Nella notte, Alberto ha chiesto a Luciano di fargli un massaggio e Punzo ha subito eseguito, chiedendogli di mettersi a torso nudo. Peccato che in pochi secondi la situazione abbia preso una piega hot: i due erano senza maglietta sul letto, con Punzo seduto a cavalcioni su Alberto sdraiato di spalle…

Luciano ha cominciato a dire: “Facciamo un por.o, lo sto inc…ndo, lo sto violentando, senti come gode!”.

Insomma, un momento dai risvolti interessanti… Il modello napoletano è etero, ma l’intesa con Alberto sembra molto alta. E in molti, sul web, già sono pronti a fondere i loro nomi come per gli #incorvassi e i #donnalisi per celebrare gli #albano.

Il gioco ‘bollente’ con la cravatta tra Alberto e Luciano: ma cosa fa? Anche Oriana senza parole

Ma il massaggio non è stato l’unico momento hot vistosi tra i due. Poco prima, infatti, Luciano si è avvicinato ad Alberto, cominciandogli a togliere la cravatta e a slacciargli la camicia, ballando sulle sue ginocchia simulando uno striptease e canticchiando You Can Leave Your Hat On di Joe Cocker.

Completamente sbigottito (ma sicuramente affascinato) Alberto, ma anche Oriana Marzoli è rimasta decisamente senza parole…

Il tutto è avvenuto in maniera completamente ironica, tanto che che Luciano, alla fine del balletto, ha abbracciato De Pisis in un affettuoso “ti voglio bene Albe“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy