Vittorio Menozzi fa qualcosa al Grande Fratello che fa impazzire tutti: cosa c’è di strano dietro quell’anello che ha regalato a Stefano Miele?

Scoppia un “anello gate” al Grande Fratello per via di un gesto messo in atto da Vittorio Menozzi nei confronti di Stefano Miele nella casa del Grande Fratello. Il motivo? L’ingegnere e modello del reality show di Casa Mediaset ha fatto un regalo al coinquilino, anche se poi si è scoperto che c’era tutto un mondo sotto. Se a questo punto vi state chiedendo per quale motivo stiamo parlando di anello gate, non ci resta che andare a scoprirlo insieme. Cosa avrà mai combinato Vittorio Menozzi?

Anello gate al Grande Fratello: il regalo di Vittorio e il mistero che c’è sotto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella giornata di ieri, al Grande Fratello, Stefano Miele ha raccontato qualcosa a Fiordaliso e Beatrice.

“Volete sapere una storia divertente? Che ancora non abbiamo raccontato ma che mi è successa ieri sera?”, ha esordito. Poi ha cominciato a raccontare: “Vittorio, come portafortuna mi dà questo anello. Bellissimo. Ad un certo punto, durante la puntata, c’era Paolo che mi guardava la mano. Poi mi ha chiesto chi mi avesse dato quell’anello. Gli ho detto che me l’aveva dato Vittorio e lui ha detto: ‘te posso dì la verità? È mio! Me lo ha regalato Ciro‘. Alla fine Vittorio l’aveva trovato sotto un divano. E Paolo mi ha detto ‘tienitelo, poi me lo ridai‘”.

“Vittorio è unico, guarda“, ha aggiunto Fiordaliso. E Beatrice: “Che figura di m…a, quanto è stato generoso Vittorio. Mamma che sola che è“.

Ma l’anello gate non è finito qui, dato che Stefano ha aggiunto che l’oggetto ha anche assolto alla funzione portafortuna a modo suo, non certo come aveva previsto Vittorio. Tanto che Beatrice ha sottolineato: “Ha funzionato alla grande! E infatti siamo di nuovo in nomination!”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy