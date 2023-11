Nella casa del GF le parole di Anita Olivieri su Beatrice Luzzi fanno discutere non poco. Cosa avrà mai rivelato la ragazza sull’attrice romana?

Anita Olivieri ha parlato di Beatrice Luzzi con Marco Maddaloni, e Rosy Chin, facendo tremare le mura della casa del GF. La concorrente, ha infatti fatto riferimento al terribile rapporto instaurato all’interno della casa con l’attrice romana, imputandole gran parte delle colpe. Quello che però fa discutere è una sua presa di posizione sulle “rivelazioni” all’interno del reality show di Casa Mediaset. Ma cosa avrà mai detto Anita su Beatrice?

GF: Anita parla di Beatrice con Marco Maddaloni. Cosa ha rivelato

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al GF, Anita Olivieri ha parlato con Rosy Chin e Marco Maddaloni dei suoi terribili rapporti con Beatrice, facendoli risalire ai tempi della relazione tra l’attrice e Garibaldi: “Mi ha messo in mezzo al loro rapporto… non perché parlavo a Giuseppe di Beatrice, non l’ho mai fatto. Qua quando parli esce tutto, non è che puoi nascondere“.

E poi ha aggiunto: “Lui mi chiedeva consigli sul rapporto. Io gli dicevo la mia sui comportamenti di Giuseppe, ma non ho mai parlato di Beatrice per condizionarlo. Poi era ovvio che lei a me non piacesse, ma io a lui non ho mai detto niente“

“Perché Beatrice non ti piace?”, ha chiesto Marco. E lei: “Non ho proprio voglio di aprire il capitolo. Poi penso si veda come è fatta Beatrice“.

“Lei ha l’humour così“, l’ha giustificata Maddaloni. E Anita ancora: “Chiamalo humour. Ma tanto scoprirai tutto da solo. Questo è il bello di stare qua, vedrai tutto da te. Conoscerai tutto da solo e ti farai le tue considerazioni“.

I commenti dei fan sulle dichiarazioni di Anita

Le dichiarazioni di Anita su Beatrice Luzzi e sul fatto che nella casa del GF si scopra poi tutto non sono piaciute ai telespettatori.

Qualcuno ha tirato fuori una conversazione di qualche giorno fa, quando Anita confessò a Giuseppe: “Il 90% delle nostre discussioni era su voi due“. Una frase un po’ in contrasto con ciò che ha detto oggi a Marco e Rosy.

Qualcun altro dice che ci vuole una “faccia tosta per dire una cosa del genere“. Mentre c’è chi dice che forse Marco ne sa qualcosa perché, se “fuori esce tutto. Appunto, lui viene da fuori e forse ha visto?”.

Quanto a Maddaloni, ha reagito in maniera molto semplice: mangiando i biscottini ricoperti al cioccolato, ha guardato la telecamere e ha fatto un sorrisino… Insomma, magari lui sa davvero come sono andate le cose avendole viste da casa.

