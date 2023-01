GF Vip, ‘ho immaginato nostro figlio’: quello che è successo stanotte tra Edoardo e Antonella non era mai successo prima

Edoardo Donnamaria e Antonella si sono riavvicinati: ecco cosa ha detto la Fiordelisi nella notte al GF Vip su un immaginario figlio.

Il tira e molla tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è da settimane la telenovela che sta tenendo banco al GF Vip: i due si lasciano e si riprendono, alternano litigi a momenti di passione, ma sembrano essere inseparabili tanto che hanno parlato anche di un possibile figlio…

LEGGI ANCHE :– GfVip, Edoardo copre la telecamera per non far inquadrare Antonella mentre le toglieva: ‘una cosa è averle fisse, una cosa è averle così’. Te ne sei mai accorto? Cosa ha sempre nascosto

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria parlano di un figlio?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. È successo ancora ieri sera, quando si sono riavvicinati e sono anche tornati a dormire insieme…

È stato proprio lì che la Fiordelisi ha detto una frase dolcissima: “Se un giorno non saprai come perdere tempo, chiamami. Potremo guardarci”. E poi, guardando Edoardo negli occhi, Antonella ha aggiunto: “Pensa che l’avevamo già immaginato un figlio, questo da me e questo da te“.

Insomma… un momento che sembra di apparente riconciliazione tra i due… come andrà a finire stavolta?

Donnalisi: la reazione della Fiordelisi quando era Edoardo a parlare di bambini

Non è la prima volta che la coppia parla di bambini, però. Qualche tempo fa era stato Donnamaria ad avanzare l’argomento. “Io attualmente voglio fare un figlio con te…”, aveva detto ad un certo punto, causando un momento di estremo imbarazzo in Antonella. Poi, si erano guardati senza parlare per un momento che sembrava infinito, finché Edoardo aveva aggiunto: “Non è che lo voglio fare ora…”

Nel frattempo, Edoardo Tavassi e Luca Onestini, che erano nei dintorni, non avevano sentito o avevano fatto finta di niente, continuando a parlare tra loro. Insomma, qualche istante di di vero gelo tra i due, che si scontra con le dichiarazioni dolcissime che si scambiano.

Fatto sta che nel giro di qualche settimana, pur con i tira e molla della coppia, qualcosa è cambiato. Ed ora non è soltanto Edoardo a voler parlare di figli, ma anche la stessa Fiordelisi.

Cosa aveva detto Edoardo poche ore prima di trovarsi sotto le coperte con Antonella: la sua condizione ‘intima’ è stata presa in giro da tutti

Tra due sembra esserci stato un riavvicinamento… peccato che poche ore prima, durante la puntata, tra i due erano volate parole grosse. Tra queste c’era stata anche una dichiarazione di Antonella Fiordelisi sulle sue dimensioni intime.

Edoardo ha ripetuto tutto davanti ai compagni di reality show, appena sveglio: “Mi ricordava giustamente Andrea che dopo tutte le mazzate che ho preso ieri sera, da ieri sera ce l’ho anche piccolo…”

Tutti hanno riso e scherzato sull’argomento, facendo un coretto di sfottò mentre Donnamaria andava via…

GF Vip: la dichiarazione d’amore di Edoardo ad Antonella fa impazzire tutti

Qualche tempo fa, però, fu Donnamaria a fare una meravigliosa dichiarazione alla Fiordelisi. Mentre Edoardo e Antonella erano a letto, il concorrente del reality le dedicò delle parole bellissime, dolci e toccanti.

Esordì con: “Scusami… io voglio stare con te sempre…” Poi, mentre lei si girava e rigirava sotto le coperte, l’abbracciò forte e le disse: “Non ti girare, dormi così… non riesci ma provaci“. E poi, mentre la teneva stretta stretta a sé: “Io so che vuoi stare con me, ma sbaglio sempre sempre… ti amo!”

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy