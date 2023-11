Enrica Bonaccorti si schiera contro una decisione presa da Cesara Buonamici al Grande Fratello: ecco cosa non le è andato giù.

Enrica Bonaccorti non le manda certo a dire a Cesara Buonamici per via di una decisione presa dall’opinionista del Grande Fratello nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale 5. Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, la conduttrice televisiva ha espresso il suo forte parere su quello che ha fatto Cesara in diretta dagli studi del GF. Ma cosa le avrà mai contestato?

Grande Fratello: Enrica Bonaccorti si schiera contro la decisione di Cesara Buonamici

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, Enrica Bonaccorti ad un certo punto ha fatto un commento sul Grande Fratello, lanciando una frecciatina a Cesara Buonamici.

“Ti dà fastidio che Beatrice continua a dar retta a Giuseppe?”, le ha chiesto a un certo punto la conduttrice.

E lei ha risposto: “Molto. Questo più di tutto. Perché veramente mi dispiace. Cesara ieri sera ha salvato Giuseppe, gli ha dato l’immunità. Non riesco a crederci perché siamo tutte credo vogliose che questo… questo… ‘uomo’ esca dalla casa“.

Inutile dire che in tanti hanno commentato in maniera entusiasta il commento di Enrica Bonaccorti. Tra un “Enrica sei la voce di tutti, ti facciamo una statua” e un “Grandissima Enrica. Cesara non la capisco proprio! FUORI GIUSEPPE“, spunta anche chi chiede “Enrica opinionista!”

GF, Letizia parla nel sonno: ecco cosa dice

Nel frattempo in molti si sono accorti che Letizia Petris parla nel sonno… Nella notte, mentre dormiva, si è lasciata sfuggire alcune parole, svegliando addirittura Rosy Chin.

Ma cosa ha detto? Niente di che, solo tre termini apparentemente non collegati tra loro: “Ricreazione, pantalone, puzzolone“.

E qualcuno fa notare che “anche nei sogni è una bimba“… Insomma, il momento ha catturato l’attenzione di molti. Cosa succederà adesso? Letizia continuerà a chiacchierare nel sonno anche nelle prossime notti?

Photo Credits: Kikapress