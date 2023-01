GF VIP, topi entrano in cucina? Andrea spaventatissimo corre via: cosa fa Antonino

Al GF Vip sono spuntati i topi? Ecco che cosa è successo in cucina tra Andrea Maestrelli e Antonino Spinalbese (e cosa ha proposto Nikita)

In questa edizione del GF Vip, a differenza che nelle altre, sembravano non esserci problemi igienici come le questioni di topi o altri inconvenienti di questo tipo. Qualcosa però è cambiata in queste ore, quando Andrea ne ha trovato uno in cucina che lo ha fatto andare nel panico…

Topi nella casa del GF Vip? Ecco cosa è successo a Maestrelli e Antonino

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sentendo dei rumori in casa, Maestrelli ha cominciato a guardarsi intorno spaventato, cercando tra la spesa, il banco frigorifero e la dispensa… Antonino, stanco di vederlo così impaurito, ad un certo punto è andato a prendere una scopa per tentare di stanarlo.

Maestrelli, ancora più spaventato, è salito su uno sgabello con il timore che Spinalbese lo facesse correre fuori, dicendogli: “No, ti prego Anto, fermati. Ho proprio paura. Non hai capito! Devo scappare mo, di notte“.

Poi, quando Antonino ha finto di averlo trovato, Andrea è scappato sul serio, salvo poi accorgersi che era uno scherzo. A quel punto, però, Spinalbese si è rivolto direttamente alle telecamere con un “ci sono i topi“… La produzione prenderà provvedimenti?

L’idea assurda di Nikita alla vista del topo: Andrea terrorizzato. Cosa ha pensato di fare Nikita

Nikita Pelizon ha provato a minimizzare la questione dei topi al GF Vip, facendo una strana proposta allo spaventatissimo Maestrelli: “Vabbè, se è un topo facciamo la pet terapy. Gli diamo il formaggio, gli facciamo un recinto con le coperte“.

Parole, quelle della concorrente, che non hanno fatto altro che terrorizzare ancora di più Andrea, che per i topi sembra avere una vera e propria fobia.

