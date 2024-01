Daniela Collu, ex autrice del Grande Fratello, svela tutto quello che vedevano dalla regia: tanti i dettagli molto piccanti!

Il Grande Fratello è uno dei programmi più longevi e di successo della storia della televisione italiana, ma sono in pochi a sapere davvero cosa si nasconde dietro le quinte del reality show per antonomasia: una di loro è Daniela Collu, autrice del programma ai tempi della conduzione di Alessia Marcuzzi. In una recente intervista ha svelato tutto quello che gli autori vedono ma il pubblico no, parlando senza peli sulla lingua anche di dettagli molto molto piccanti…

Grande Fratello: l’ex autrice svela i dettagli sul dietro le quinte

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella penultima puntata di Tintoria, podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, è stata ospitata Daniela Collu, conduttrice tv e radiofonica nonché ex autrice del Grande Fratello.

E proprio di Grande Fratello ha parlato con i due stand-up comedian, svelando quello che si vede dal dietro le quinte del programma. Quando i due conduttori le hanno chiesto se si facesse sess0 al GF, ha risposto senza esitazione: “Sì, tanto“.

Poi ha raccontato: “Una volta stavamo facendo le prove generali di una finale e durante le prove succede che i concorrenti vengono chiusi tutti dentro una stanza. Questo perché nel resto della Casa devono fare le prove generali. Quell’anno in particolare c’era una coppia di fidanzatini chiusa in Tugurio. Quindi noi avevamo le regie aperte sia nella Casa che nel Tugurio, ma lì non c’eravamo ancora andati. Quindi nella loro testa loro lì stavano da soli! Noi in studio a guardarli in un videowall di sei metri per dieci con loro tranquillissimi: lui in piedi, lei seduta, comodi!”

Poi ha aggiunto anche altri dettagli, meno piacevoli, come ad esempio che nonostante le telecamere non mostrino mai il bagno, gli autori ne hanno una di controllo anche nella toilette. “Vedevamo tutto – ha detto – chi si lavava e chi no… chi faceva il bidet e chi no”.

Cesara Buonamici si espone su Beatrice Luzzi: come la definisce a Pomeriggio 5. Polemiche sui social

Nel frattempo, parlando del Grande Fratello attuale, a schierarsi è l’opinionista del programma, ovvero Cesara Buonamici, che nella diatriba tra Perla, Greta e Stefano Miele si è schierata dalla parte delle due (contro Beatrice e il suo amico).

A Pomeriggio 5 ha detto: “Io trovo molto bello il comportamento di queste due ragazze. Nonostante la situazione confusa, Mirko e Perla a Temptation si sono lasciati e lui si è messo con Greta e poi si sono lasciati tutti, ma tra le due ragazze è sfociata una solidarietà. Si sono dette ‘noi perché non possiamo essere amiche?’ e adesso lo sono. Greta ha riflettuto, ha capito che forse tra Mirko e Perla c’è ancora qualcosa. Due donne che fanno squadra ed è una bellissima immagine. Quindi io approvo questa nuova unione”.

Inutile dire che sui social tutto questo non ha tardato a far partire una polemica gigantesca… avrà diritto anche Cesara ad esprimere un’opinione? D’altronde, l’opinionista ufficiale è lei…

Photo Credits: Kikapress