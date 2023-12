Bagno gate al Grande Fratello su Anita Olivieri? Cosa avrebbe fatto la concorrente secondo Beatrice Luzzi e Sara Ricci…

Al Grande Fratello scoppia il “bagno gate” su Anita Olivieri: a rivelarlo sarebbe stata Sara Ricci parlando di Beatrice Luzzi e di certe confessioni a microfono spento fatto durante la notte. Non si capisce bene quale casotto possa essere successo tra le mura più private della casa più spiata d’Italia né cosa abbia fatto davvero Anita. Non ci resta che andare ad indagare meglio…

Leggi anche: — GF, Beatrice Luzzi e il problema in bagno: ecco cosa accade con la cintura del microfono

Bagno gate al Grande Fratello su Anita Olivieri? Cosa avrebbe fatto la concorrente

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 11 dicembre, Sara Ricci ha rivelato che Beatrice ha sparlato degli altri concorrenti. Nella notte e a microfono spento.

In particolare, la Luzzi avrebbe detto qualcosa su Anita che, a quanto pare, avrebbe fatto qualcosa di strano. E lo avrebbe fatto in bagno. Cosa? Non si è ben capito.

Ad ogni modo, il popolo dei telespettatori del reality show di Casa Mediaset si è scatenato, con commenti ironici che tentano di far luce sulla faccenda.

Tra un “Il Bagno gate. Cosa farà Anita in quel bagno?” e un “ma che cosa può aver mai detto su Anita in bagno? Non ce la faccio, assurdo“, c’è anche chi fa notare: “la nostra rossa che sp….na Agnita su quello che lascia in bagno… e chi segue la diretta LO SA CHE È VERO! È successo più di una volta“.

Il dubbio è infatti che Anita non tiri l’acqua. Lo dicono più tweet, tra un “La roba del bagno è sicuramente Anita che fa la ca..a e non schiaccia l’acqua e l’aveva detto pure il marciatore” e un “non tira lo sciacquone, ma lo sanno tutti perché l’ha detto Alex“.

Qualcun altro aggiunge: “Se Anita lascia la ca..a in bagno non è mica colpa di Beatrice“. E c’è chi invece fa notare che “Comunque Anita se l’è presa con Beatrice per la cosa del bagno quando il problema è Sara che l‘ha detto in diretta“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy