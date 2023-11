Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi svela di avere un problemino con la cintura del microfono… peccato che lo abbia fatto in un momento particolare!

Beatrice Luzzi ha un problema molto personale per via della cintura del microfono che lei e tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello sono costretti a tenere tutto il giorno attorno alla vita. Ma cosa le avranno mai causato? E perché mai se ne starà lamentando così tanto? Lo sfogo dell’attrice avviene però in un momento molto particolare. Andiamo a scoprire in cosa consiste.

Beatrice Luzzi svela il problema intimo con la cintura del microfono

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha cominciato a lamentarsi del fatto che la cintura del microfono blocchi il bioritmo suo e degli altri: “Il problema che abbiamo nell’andare in bagno è dovuto a queste cinte che abbiamo tutto il giorno attorno alla pancia. Questa è la verità. Noi abbiamo sempre ste cinte…”

A far sorridere tutti è però il fatto che la lamentela dell’attrice sia arrivata all’improvviso, durante un litigio tra gli altri coinquilini. La sua osservazione è giunta così, praticamente dal nulla, mentre Massimiliano, Letizia e gli altri si stavano scannando. Il tutto è avvenuto infatti mentre Massimiliano si stava sfogando contro gli altri coinquilini, dicendo di essere stanco del loro atteggiamento e anche del fatto che in molti gli rimproverino che il suo avvicinamento a Beatrice sia avvenuto per ragioni di convenienza.

Insomma, la Luzzi poteva intervenire in maniera più pregnante nella discussione, ma ha preferito fare un’uscita epica che nulla c’entrava ma che ha divertito praticamente tutti.

GF, ‘vai fuori’: Beatrice costretta ad andare in giardino da Grecia Colmenares

Non è stato il solo momento epico di Beatrice che, ad un certo punto, si è messa a fumare sul divano, scatenando l’ira di Grecia Colmenares.

“Per favore Bea, non in casa. Vai fuori. Quest’odore è bruttissimo! Vai Bea, te regaño!”, ha detto Grecia, invitandola ad uscire.

Beatrice si è alzata e, con flemma, si è avviata fuori, non mancando di pronunciare un: “Te regaño?! Te regaño che vor dì?!”.

Lo sveliamo noi: vuol dire “sgridare“, “rimproverare“. Insomma, Grecia l’ha minacciata di dare il via a un nuovo litigio… Meno male che Beatrice è uscita, quindi…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy