Al Grande Fratello il pubblico impazzisce per quello che ha detto Fiordaliso nei confronti di Beatrice Luzzi. Si è trattato di un colpo basso? C’entra Vittorio.

Beatrice Luzzi e Fiordaliso hanno un rapporto strano nella casa del Grande Fratello. Le due sembrano alternare un rapporto di amicizia ad un insieme di frecciatine e riferimenti velenosi che si alternano alle confidenze e anche a lacrime ed abbracci. Tuttavia, molti telespettatori stanno facendo notare che la cantante è riuscita a tirare fuori un argomento delicato, mettendo in mezzo il rapporto estremamente stretto che si è creato proprio tra Beatrice e Vittorio Menozzi. Ma cosa avrà mai detto Fiordaliso sulla questione?

LEGGI ANCHE:– GF, Beatrice a Vittorio: ‘ma perchè ti tocchi il p…..?’: il movimento delle lenzuola insospettiscono la Luzzi

Fiordaliso sparla di Vittorio e Beatrice: cosa ha detto a riguardo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, Monia, Greta, Letizia e Perla stavano parlando con Fiordaliso che, ad un certo punto, ha tirato in mezzo Beatrice Luzzi.

“Vittorio mi ha fatto prendere un ca..iatone da Bea. Io a lei voglio tanto bene, però lei Vittorio lo vuole avere sempre sotto controllo“, ha detto.

E poi ha aggiunto: “Vitto non glielo puoi toccare, è così come un suo bambino, è come suo figlio“.

Parole, queste, che hanno fatto scatenare i commenti dei telespettatori. Tra una serie di accuse come: “Pettegole. Poi abbiamo qualche falsa. Altre che guardano la telecamera e sviano… altre che non intervengono… altre che ci mettono il carico…… Vedremo martedì come monteranno questa clip!”

E chi invece se la prende con il fandom: “Grecia l’avete massacrata a lei continuate a chiamarla madre. Fiorda è molto peggio il suo vantaggio è che è più furba,fa la simpatica e ha il gruppo davvero dalla sua parte“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy