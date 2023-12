Greta Rossetti del Grande Fratello ha confessato di essersi fatta il botox in una parte del corpo molto inusuale. Scopri qual è.

Spunta un dettaglio curioso su Greta Rossetti, influencer, ex tentantrice di Temptation Island e attualmente tra i concorrenti del Grande Fratello: si è fatta il botox in una parte del corpo davvero particolare e inusuale. Di quale si tratterà mai? E, soprattutto, come sappiamo di questa sua piccola correzione estetica? Non indovinereste mai il punto dove ha deciso di intervenire! Andiamo a scoprirlo insieme.

Greta Rossetti confessa: si è fatta il botox proprio lì

Andiamo con ordine e parliamo dal principio. Tutti sanno che Greta Rossetti ha un rapporto privilegiato con gli interventi estetici. L’influencer e concorrente del Grande Fratello, infatti, non ha mai fatto mistero di aver subito interventi al seno e alle labbra. Ma non solo.

Parlando con gli altri coinquilini della casa più spiata d’Italia, Greta ha confessato di essersi fatta fare qualche punturina di botox anche in un punto abbastanza inusuale. Anche perché si tratta di una parte del corpo che in generale non viene modificata né modellata: le ascelle.

La concorrente del reality show di casa Mediaset ha infatti rivelato di essersi fatta il botox alle ascelle per un motivo semplice: “non fare uscire liquidi“.

Si tratta quindi di una scelta effettuata per non sudare dalle ascelle, sebbene abbia portato una conseguenza: il sudore esce poi dalle mani, che lei ha sempre sudate, appunto.

Ha inoltre precisato che si tratta di un intervento che l’aveva affascinata ma che non rifarebbe, sebbene si tratti di qualcosa di temporaneo che, nel giro di un paio d’anni, non ha più effetti.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy