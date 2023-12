Vittorio Menozzi e Federico Massaro protagonisti di un momento hot nella sauna del Grande Fratello. Pensavano di essere soli, ma c’era anche Greta!

Al Grande Fratello è andato in onda un vero e proprio momento hot in sauna tra Vittorio Menozzi e uno dei nuovi concorrenti del reality show di casa Mediaset: Federico Massaro. Il tutto sotto gli occhi increduli di Greta Rossetti. Ma cosa avranno mai combinato i tre concorrenti della casa più spiata d’Italia? Andiamo a scoprirlo insieme.

Grande Fratello: il momento hot tra Vittorio e Federico nella sauna

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, mentre era in sauna insieme a Federico Massaro, Vittorio Menozzi ha combinato qualcosa che forse non si sarebbe dovuto sentire, ma che i telespettatori hanno colto molto bene.

Ad un certo punto, tra i fumi di vapore, si è sentito Federico dire “Vittorio, copri le castagne” e Menozzi replicare: “Ma che stai scherzando?”.

“No, copri“, ha risposto Massaro, tanto che Vittorio ha aggiunto: “Questo ce lo teniamo per noi“.

Peccato che i due non fossero soli e, forse, non si erano accorti che in sauna c’era qualcun altro, dato che è arrivata subito la controreplica di Greta, che aveva assistito alla scena e che ha aggiunto un “Ci sono io” che ha fatto sbellicare i telespettatori. Tanto che qualcuno si è chiesto: “Chissà cosa sta succedendo in quella sauna tra Vittorio, Federico e Greta“.

Vittorio confessa il sentimento nella notte: la reazione di Beatrice Luzzi stupisce

Nel frattempo, Vittorio ha parlato con Beatrice proprio di Federico, al di là di ciò che è successo in sauna.

Parlando di Massaro e di Greta, ha detto: “Credo che a nessuno dei due interessi l’altro. E non credo neanche che stesse dicendo la verità“.

La reazione di Beatrice è stata meravigliosa, dato che ha risposto: “A tutti e due interessi tu?”

