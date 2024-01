Scenata di gelosia al Grande Fratello: Letizia Petris se la prende con Paolo per via di quella sauna insieme a Perla. Cosa è successo.

Al Grande Fratello, abbiamo assistito a quella che sembra essere una vera e propria scenata di gelosia messa in atto da parte di Letizia Petris nei confronti di Paolo Masella. Il motivo? A quanto pare il macellaio romano avrebbe fatto qualcosa insieme a Perla Vatiero, mettendo da parte la fotografa romagnola. Ma cosa avrà combinato di tanto terribile Masella? Per quale motivo Letizia è andata davvero su tutte le furie? Andiamo a scoprirlo insieme!

Grande Fratello: Letizia furiosa con Paolo. La scenata di gelosia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, mentre si allenava sul tapis roulant, Letizia ha cominciato a inveire contro Paolo: “Ha due fidanzate qua dentro lui. Non le basta una, due! Perla!”

La risposta di Masella è stata: “Che uomo fortunato che sono, poi sono venuto pure a darti un bacino, a dire che ti aspettiamo per la sauna“.

E Letizia: “Ma io non voglio fare la sauna con voi, mi avete smollato lì in pigiama come una deficiente. Mi hai detto ‘ci alleniamo domani’ e poi ti sei allenato con Perla“.

“Ma Perla già stava qua“, ha obiettato Masella. E Letizia ha continuato: “Ma voi mi aspettavata! Io sono arrivata come una cretina e poi mi dite di fare la sauna insieme, ma che mi frega? Fatela voi! Non ti costava niente aspettarmi 20 minuti in più. Io stavo mangiando e tu poi ti sei messo a mangiare da solo con Perla. State voi due, io sto con gli altri. Qui abbiamo pochi momenti in cui possiamo fare le cose insieme, quindi o mi aspetti o ti arrangi e io non faccio più niente con te“.

Poi lo ha mandato via, dicendogli: “Dopo questa, vai proprio“.

Paolo che accarezza Perla: quel momento davanti a Letizia. Cosa ha fatto davanti a tutti e come ha reagito Perla

Nella sera, poi, mentre tutto il gruppo era radunato, Paolo ha accarezzato la schiena di Perla proprio di fronte a Letizia, che le ha riso in faccia, provocando la reazione del pubblico, che ora chiede provvedimenti. Come andrà a finire tutta questa storia?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy