Lorenzo Spolverato catturato dalle telecamere del Grande Fratello mentre si spalma una crema sulle parti intime: cosa è successo?

Lorenzo Spolverato è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello che più di tutti hanno catturato l’attenzione dei telespettatori del reality show di Casa Mediaset, tra mille episodi che l’hanno già visto protagonista nel giro di tre giorni e un video nel quale si mostra mette si mette la crema alle parti intime. Praticamente, tra chi già parla di una ship pronta a partire tra lui e Shaila Gatta e chi invece mette l’accento su ogni gaffe di cui è riuscito a rendersi protagonista, l’ex tentatore di Temptation Island è ormai costantemente al centro dei pensieri dei fan del programma. Ma cosa avrà mai combinato stavolta di tanto terribile? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Grande Fratello: Lorenzo Spolverato mette la crema a favore di camera

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella giornata di ieri, una clip di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello ha fatto in breve il giro del web.

Il video è molto semplice e fa il paio con la “toccatina” che si è dato il secondo giorno di fronte a Shaila.

Praticamente, si vede il ragazzo che, mentre si fa la doccia, si allunga le mani nei pantaloncini.

Le telecamere del Grande Fratello inquadrano Lorenzo chiaramente: mette una crema sulle mani e se la spalma per bene sulle parti intime.

Poi, addirittura, passa Luca Giglioli che gli dà una pacca sulla spalla mentre lui è ancora intento nell’operazione.

Diciamo che è uno spettacolo che forse sarebbe stato meglio non vedere in diretta… ma qualcosa ci dice che non sarà l’ultimo che Spolverato ci regalerà!

Grande Fratello, la confessione hot di Lorenzo sugli indumenti intimi: ecco cosa è abituato a fare

Il motivo è presto detto, al di là dell’episodio della crema, al Grande Fratello Lorenzo ha ammesso candidamente qualcosa di molto personale.

“Mai usate le mutande – ha detto – Pantaloncini senza mutande, dormo senza mutande… Non ho le mutande, sono contro le mutande”.

E poi ha aggiunto: “Perché voglio che si senta libero“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy